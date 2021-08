Ostia chiusa per fuochi d'artificio, divieto di sosta fino all'uno settembre sul lungomare

Per tutta la giornata del 31 agosto e per la prima parte di mercoledì 1 settembre, la zona del lungomare Amerigo Vespucci a ridosso della Rotonda di Ostia, sarà off limits per chi vuole parcheggiare l'auto. Motivo? I fuochi d'artificio di fine estati voluti dal Movimento 5 Stelle. Programati la sera stessa dalla cena elettora per Virginia Raggi, in un ristorante proprio davanti la fontana dello Zodiaco di Ostia.

A dirlo è una determina dirigenziale firmata dal dirigente della Polizia locale, Guido Calzia in cui si legge come la sera del 31 agosto si terrà il tanto contestato dalle opposizioni, "spettacolo pirotecnico presso lo specchio acqueo di fronte a piazzale Cristoforo Colombo-fontana dello Zodiaco".

Per questo motivo il comandante della Polizia locale ha disposto dalle 07 del 31 agosto alle 12 primo settembre "il divieto di fermata in lungomare Amerigo Vespucci, nel tratto compreso tra piazzale Cristoforo Colombo (la Rotonda appunto) e l'entrata della spiaggia libera S.P.Q.R. (inclusa)" con "restringimento della carreggiata, lato mare, mediante transenne rigide e coni (area interdetta al transito veicolare ad esclusione dei veicoli a servizio dell’evento, di soccorso e di Polizia".