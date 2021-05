Ostia, 28 nuovi defibrillatori e cani bagnini: la stagione balneare riparte in sicurezza

Continua la collaborazione con la Scuola Italiana Cani di Salvataggio, che in occasione della premiazione degli osservatori ambientali ha simulato un soccorso in mare

Riparte in sicurezza l’estate sul litorale di Ostia. Sabato, in occasione della presentazione dell' apertura della stagione balneare , sulla spiaggia sono arrivati i cani bagnini della Scuola Italiana Cani di Salvataggio, che hanno simulato un soccorso in mare sfruttando anche i 28 nuovi defibrillatori che verranno utilizzati sulle spiagge.

La collaborazione tra la Sics e il Decimo Municipio va avanti ormai da diversi anni in un'ottica di messa in sicurezza del litorale. Alla cerimonia di consegna ha partecipato anche il vicepresidente con le deleghe all’Ambiente, territorio, sicurezza e patrimonio del Municipio Roma X, Alessandro Ieva, che ha consegnato una medaglia e un attestato di riconoscimento firmato dalla sindaca Raggi agli Osservatori Ambientali per il lavoro svolto nel diffondere il messaggio di tutela ambientale e di preservazione degli ecosistemi e della biodiversità.

“Sono tante le attività messe in campo dall'Osservatorio ambientale e dalle associazioni ambientaliste - ha detto Ieva - che ci hanno portato, tra le altre, ad istituire il codice etico volontario per l’osservazione in mare dei cetacei e delle specie selvatiche”.

“I nuovi defibrillatori automatici acquistati saranno a disposizione di ogni postazione di salvamento nelle spiagge libere del litorale romano - ha concluso Ieva - consapevoli che senza un intervento immediato le percentuali di sopravvivenza sono vicino allo zero”.