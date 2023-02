Ostia e Fiumicino: l'Asl Roma 3 ha assunto 12 neuropsichiatri infantili

La Asl Roma 3 assumerà a breve 12 dei 60 neuropsichiatri vincitori del concorso pubblico e le figure saranno inserite a tempo pieno e indeterminato. La notizia arriva dal capogruppo del M5S di Osia, Alessandro Ieva. I professionisti saranno in forse al TSMREE, la tutela salute mentale e riabilitativa dell'età evolutiva dell'azienda sanitaria locale che copre anche i municipi XI, XII e il comune di Fiumicino.

Quella per la tutela della salute dei bambini è stata una battaglia avviata dal comitato promotore a sostegno del servizio di neuropsichiatria infantile della Asl di Roma, come fa sapere lo stesso Ieva, che aggiunge: "La battaglia è stata fortemente sostenuta dal nostro gruppo - spiega - insieme a quello dei municipi XI e XII, del comune di Fiumicino, dell'assemblea capitolina e della Regione".

Da tempo la carenza di personale specialistico e il servizio insufficiente "causavano disagi annosi e fortissimi alle famiglie" prosegue Ieva. Nel recente passato una mozione Cinquestelle era stata approvata nei tre municipi di competenza, oltre che in Campidoglio, in Regione e a Fiumicino: "Oggi, finalmente, apprendiamo la notizia che 12 neuropsichiatri dei 60 vincitori del concorso pubblico indetto, lavoreranno a tempo pieno ed indeterminato - dichiara il portavoce - . Ne siamo soddisfatti perché è sicuramente una tappa importante ma non possiamo fermarci qui: sappiamo quanto sia fondamentale anche assumere psicologi, tecnici ed assistenti sociali". Il servizio si trova nella casa della salute di Ostia su Lungomare Paolo Toscanelli, a via Giorgio Giorgis a Fiumicino, a via Vaiano nell' XI municipio e a via Colautti nel XII municipio.

