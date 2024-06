Ostia Antica, all'ombra del Castello di Giulio II un parco attrezzato: sarà un progetto partecipato

Un gazebo, qualche arredo ludico per i bambini e poche panchine. Oggi si presenta così il “parco dei Ravennatii”, l’area verde che sorge a pochi passi dal Castello di Giulio II e dal borghetto quattrocentesco di Ostia Antica.

L'incontro con i cittadini

L’amministrazione sta però lavorando per realizzare una riqualificazione dell’intero spazio verde che prevede la messa a dimora di filari di nuove alberature, la realizzazione di percorsi interni, l’installazione di arredi capaci di rendere lo spazio più attrattivo per il quadrante. Di questo si è parlato nel corso di un appuntamento, organizzato nel pomeriggio del 18 giugno, nel centro anziani “Lo Scariolante”, in via della gente salinatoria.

Cosa vuole fare l'amministrazione

“Su quel parco c’è un progetto preliminare ed abbiamo finanziato anche la progettazione definitiva con circa 500mila euro. L’obiettivo è quello di realizzare un intervento che possa ricevere un contributo propositivo dei cittadini – ha spiegato il presidente della commissione ambiente Giammarco Palmieri, presente all’incontro – stiamo lavorando per ottenere il finanziamento completo dell’opera in modo tale che, mentre viene approntata la progettazione, siano trovati i soldi anche per realizzare l’opera il prossimo anno”.

Un luogo fortemente identitario

Al municipio X, rappresentato nell’incontro con i cittadini dalla vicepresidente ed assessora all’ambiente Valentina Prodon, è stato affidato il compito di gestire le fasi del progetto partecipativo. "Ravennati significa per il territorio del X municipio la riqualificazione di un luogo fortemente identitario che racconta la storia di una porzione del nostro territorio. Un grande processo di trasformazione urbanistica che abbiamo l’onere e l’onore di condividere con i nostri cittadini - ha spiegato Prodon - Partendo da un progetto preliminare che si basa sul disegno originale dell’architeto De Vico, possiamo immaginare un parco che sappia coniugare il rispetto della tradizione alla fruizione di tutte le generazioni e dei tanti turisti che attratti dal Parco Archeologico possono anche attraversare il borgo di Ostia Antica e rilassarsi al parco. Una riqualificazione che in un momento così delicato dal punto di vista ambientale saprà rispettale il delicato equilibrio tra la fruizione dell’uomo e la natura circostante".

Il parco di affaccio del Tevere

Non si è parlato soltanto del parco dei Ravennati nel corso dell’appuntamento svoltosi nel centro anziani. Durante l’incontro, a cui ha preso parte anche l’assessora comunale all’ambiente Sabrina Alfonsi, è stato affrontato anche un altro intervento che, in tempi più brevi interesserà il quartiere di Ostia Antica: il parco d’affaccio del Tevere. Sarà pronto, in una versione del tutto rinnovata e finanziata come intervento giubilare, entro l'inizio del 2025.