Nell'ex hotel di Ostia aprono nuove aule studio di Roma Tre

Il polo di Ostia di Roma Tre continua a crescere. E' stato inaugurato, infatti, il piano rialzato dell'ex Enalc hotel, vicino alla stazione Roma-Lido, dove sono state aperte cinque nuove aule dedicate alla didattica. In totale saranno fino a 500 le studentesse e gli studenti ospitabili per le lezioni di ingegneria delle tecnologie per il mare e di servizi giuridici, ma anche quelli di giurisprudenza, ingegneria industriale, elettronica e meccanica.

La sede di Ostia dell'unviersità Roma Tre nell'ex hotel

Dal 2018 l'ex hotel Enalc, costruito a fine anni '50 e acquisito dalla Regione Lazio nel 1972 che ne chiuse l'attività ricettiva due anni dopo, è diventato anche sede universitaria. Il terzo ateneo di Roma, che ha la sua sede principale nel quartiere San Paolo, ha prima aperto l'innovativo corso di ingegneria delle tecnologie per il mare e poi quello in servizi giuridici, aperto da una lectio magistralis di don Ciotti.

Un restyling da 15 milioni di euro che finirà tra sei mesi

La ristrutturazione completa del polo di Ostia viene finanziata con 15 milioni di euro complessivi, 8 dei quali messi dal ministero e 7 a carico dell'ateneo: quattro piani per offrire 1.200 posti aule, la mensa, gli uffici amministrativi, laboratori, studi per i docenti, spazi studio, aree relax, un impianto fotovoltaico e "tetti verdi". I lavori dovrebbero concludersi a ottobre 2023.

Il rettore: "Speriamo migliori il trasporto pubblico"

La sede di via Bernardino da Monicastro 1 rappresenterà una nuova presenza di alta formazione, legata alle tematiche dell’ingegneria del mare, delle nuove tecnologie per la transizione ecologica e della cybersecurity. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il rettore Massimiliano Fiorucci, il direttore generale Pasquale Basilicata, l'assessora regionale alle pari opportunità, politiche giovanili e della famiglia Simona Baldassarre, il minisindaco di Ostia Mario Falconi, l'assessore a scuola e politiche giovanili del X Andrea Morelli e il presidente di Disco Lazio Alessio Pontillo. “È un onore e un piacere inaugurare il nuovo polo universitario ad Ostia – le parole del rettore Fiorucci - . Quella di oggi è un’iniziativa di particolare rilievo che si inscrive nel più ampio calendario di attività che l’ateneo ha dedicato alla propria comunità accademica e alla cittadinanza per celebrare i suoi primi trent’anni. Confidiamo nel supporto delle istituzioni territoriali e degli enti locali già dimostrato in più occasioni per migliorare la rete del trasporto pubblico”. “Investire sui giovani e ampliare l’offerta universitaria, a due passi dal mare, è un sogno che si avvera e nel quale ho sempre fortemente creduto – ha dichiarato Mario Falconi - . Finalmente inauguriamo con grande soddisfazione i nuovi spazi del Polo nel nostro territorio: un importante traguardo per la comunità che potrà offrire ai giovani studenti la possibilità di accedere a un’istruzione di alto livello senza spostarsi troppo da casa”.