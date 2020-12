Ostia, dalla Regione 3 milioni e 600 mila euro per l'Idroscalo e l'erosione davanti ai lidi

La Regione muove fondi per Ostia. Per contrastare i danni del maltempo, in particolare i danni dell'erosione e sistemare la scogliera in protezione dell'Idroscalo, saranno previsti poco più di 3 milioni e 600 mila euro.

La Pisana ha finanziato la riqualificazione del tratto del litorale di Ostia Levante compreso tra il Canale dei Pescatori e lo stabilimento Nuova Pineta per un importo 828.321,60 euro e la riqualificazione del tratto del litorale compreso tra lo stabilimento Pinetina e lo stabilimento Gambrinus per un importo 1.290.566,90 euro.

Con riferimento alla necessaria manutenzione della scogliera dell'Idroscalo, invece, sono stati finanziati 1.544.341,93 euro per lavori di ripristino, di cui si è recentemente conclusa la fase di aggiudicazione.

Soddisfazione dal X Municipio come sottolineano in una nota congiunta la presidente Giuliana Di Pillo, il vicepresidente Alessandro Ieva e l'assessora alla scuola e politiche educative del Municipio Germana Paoletti: "Questa Amministrazione chiede con insistenza dal 2018 alla Regione Lazio un intervento di mitigazione dell'erosione costiera e la manutenzione straordinaria della scogliera dell'Idroscalo a tutela della pubblica incolumità. Siamo soddisfatti, quindi, che a seguito di costanti interlocuzioni e sopralluoghi, con la nota del 21 dicembre 2020, la Direzione Regionale LL.PP. Risorse idriche e Difesa del Suolo, ci ha comunicato il finanziamento regionale".

Per quanto riguarda i lavori dell'Idroscalo, ricordiamo come solamente due giorni fa le mareggiate hanno causato danni e l'allagamento delle abitazioni che hanno richiesto anche il distacco temporaneo della fornitura elettrica e l'attivazione delle procedure previste dal Piano di Protezione Civile con il trasferimento di alcune famiglie presso la palestra della scuola Garrone dell'IC Sangallo.

A causa delle mareggiate, il mare e il Tevere hanno trasportato anche enormi quantitativi di rifiuti che si sono riversati in alcune strade dell'Idroscalo creando delle ostruzioni e l'impossibilità di passaggio dei mezzi. "Auspichiamo la celere definizione delle procedure e l'avvio dei previsti lavori", aggiungono dal X Municipio.

Nel frattempo, in merito agli eventi degli ultimi giorni, la consigliera regionale Michela Califano ha protocollato oggi un ordine del giorno per chiedere alla giunta regionale di stabilire, entro 30 giorni, "criteri e procedure semplificate per contribuire tempestivamente alla ricostruzione dei danni subìti dagli stabilimenti balneari del litorale laziale" colpiti dall'eccezionale ondata di maltempo.

"Quanto accaduto negli ultimi giorni, purtroppo, è solo l'ultimo di una serie di eventi metereologici di particolare intensità che hanno funestato le nostre coste colpendo spesso le strutture balneari molte delle quali al loro interno presentano ristoranti e bar che lavorano tutto l'anno - spiega la consigliera Dem -. Il mese di dicembre è stato durissimo, le forti mareggiate hanno ulteriormente acuito le problematiche legate al Covid. Per questo è necessario dare un ulteriore sostengo a delle categorie che sono state già colpite dalle necessarie misure restrittive per evitare il propagarsi del contagio del virus. Gli stanziamenti previsti per questo tipo di eventi da parte dello Stato rischiano spesso di arrivare dopo molti mesi. Ecco perché è necessario stabilire fin da subito criteri e procedure semplificati per contribuire tempestivamente alla ricostruzione dei danni subìti dagli stabilimenti e il conseguente stanziamento di specifici fondi, anche in anticipazione agli stanziamenti che arriveranno da parte dello Stato".