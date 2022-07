Pochi posti letto all'Ospedale Grassi, Falconi annuncia un consiglio straordinario

Pochi posti letto e carenza di personale medico dirigente. Le condizioni in cui versa l’Ospedali Grassi di Ostia sono finite sotto la lente del parlamentino locale.

Un consiglio straordinario urgente

La situazione è seria, al punto da spingere il presidente de municipio Mario Falconi ad annunciare la decisione, presa dal suo municipio, di “abbiamo deciso di convocare con massima urgenza un consiglio straordinario con la presenza della ASL RM 3 per affrontare, con un’azione utile e finalizzata, queste criticità”. Lo stato dell’ospedale è stato fotografato da un atto che era stato portato in aula dalla capogruppo della Lega Monica Picca.

Le conseguenze per il territorio

Nel documento portato all’attenzione del consiglio municipale, si possono leggere quelle che sono le attuali carenze che, è stato rilevato da Picca, impattano “in maniera estremamente negativa sull’offerta di salute che la Asl operante nel territorio del municipi X può erogare”. Conseguenze particolarmente significative, visto che il Grassi rappresenta l’unico presidio ospedaliero di un territorio estremamente popoloso com’è quello del municipio X.

I posti letto attesi

Quali sono le criticità? Innanzitutto i posti letto. Il documento sulla “programmazione della rete ospedaliera 2021-2023” della Regione, citata nel provvedimento discusso in aula municipale, prevede la dotazione di 267 posti letto ordinari e di 30 posti letto di Day Hospital. Invece allo stato attuale, ha rilevato Picca, risultano attivi e funzionanti solo 136 posti letto ordinari e 13 per il day hospital. In altri termini ne mancano quasi 150 all’appello: la metà di quelli previsti.

Le carenze del personale medico

C’è poi il tema della carenza di personale dirigente medico, stimata in 50-70 unità Una carenza che, è stato rilevato nel documento discusso in municipio, espone ad una serie di rischi, in relazione alla qualità dell’assistenza offerta, alla quantità delle prestazioni erogate, al costo del servizio, che aumenta in considerazione degli straordinari, e della sicurezza che verrebbe messa a rischio “per il mancato rispetto dei turni e dei carichi di lavoro previsti dal contratto nazionale” si legge nell’atto firmato da Monica Picca.

La promessa di Falconi

“Per storie personali e per visione politica, siamo da sempre consapevoli delle relative necessità ed impegnati per l’adeguamento del numero dei posti letto del tutto insufficienti per la popolazione di riferimento e per l'implementazione del personale della struttura, al quale va garantita la massima tutela” ha commentato il presidente Falconi, annunciando l’intenzione di convocare un consiglio straordinario. In aggiunta alle criticità segnalate, il minisindaco di Ostia ha promesso che il municipio si impegnerà anche per “monitorare i progetti già in essere con fondi stanziati per la riorganizzazione della rete ospedaliera e la medicina territoriale e l’acquisizione di nuove apparecchiature elettromedicali e di alta diagnostica”.