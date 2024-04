A Ostia parte la stagione balneare 2024. Ecco l'ordinanza di Gualtieri

Dal primo maggio parte ufficialmente la stagione balneare 2024. Il sindaco Gualtieri, nel pomeriggio del 30 aprile impegnato a verificare l’avvio del “piano mare”, ha firmato l’ordinanza.

La stagione quest’anno parte puntualmente, dopo gli slittamenti sperimentati negli ultimi anni, e termina il 30 settembre. Un lungo periodo durante il quale bisognerà rispettare una serie di norme e divieti messi nero su bianco nel provvedimento sottoscritto da Roberto Gualtieri. Serviranno a garantire una corretta fruizione delle spiagge, sia dal punto di vista degli utenti che di quanti ne hanno in gestione l’utilizzo.

L'accesso gratuito alla battigia

I titolari degli stabilimenti balneari dovranno segnalare i dieci varchi disponibili di accesso pubblico al mare. Dovranno essere segnalati con appositi cartelli multilingue e, viene sottolineato, l’accesso alla battigia è libero e gratuito anche dagli ingressi degli stabilimenti balneari, che pertanto non potranno esporre indicazioni del tipo ‘biglietti’ o ‘ticket’. La presenza di queste indicazioni potrebbero infatti far credere, i bagnanti, che l’accesso alla battigia è totalmente gratuito.

Cani e gatti in spiaggia

I proprietari di animali da compagnia potranno andare in spiaggia insieme al proprio cane o gatto solo su un arenile. Quello individuato dall’amministrazione si trova nella spiaggia libera di Ostia Ponente.

Gli obblighi per gli stabilimenti balneari

I concessionari degli stabilimenti balneari, che per la stagione 2024 hanno beneficiato di un’altra proroga, dovranno garantire la sicurezza degli avventori e la salvaguardia ambientale. I balneari sono tenuti a predisporre un servizio efficiente di assistenza e salvataggio, informare in modo chiaro e visibile sullo stato di balneabilità delle acque, delimitare l’arenile in concessione con materiali ecocompatibili e facilmente rimovibili e curare la pulizia delle aree in concessione.

I divieti da rispettare

Per quanto riguarda gli utenti, ci sono una serie di divieti che vanno rispettati, anche sulle spiagge libere. È interdetto campeggiare e collocare tende, camper e roulotte, occupare la fascia dell’arenile, estesa almeno 5 metri dalla battigia, con ombrelloni, sdraio o altro; abbandonare rifiuti di qualsiasi natura; accendere fuochi o fornelli in ambienti diversi da quelli adibiti a cucine, lasciare in sosta, ancorare, depositare, anche temporaneamente, natanti al di fuori delle aree a questo eventualmente destinate, ad eccezione di quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza o salvataggio.

Per quel che riguarda gli orari, la balneazione e l’apertura dei servizi degli stabilimenti balneari è, di norma, stabilita la fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Le attività per la somministrazione di alimenti e bevande possono essere aperte al pubblico nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi entro e non oltre le ore 3, mentre nei restanti giorni feriali entro e non oltre le ore 2.00.