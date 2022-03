Nuovo ponte della Scafa, per far partire i lavori il Campidoglio gioca la carta del Giubileo

Agganciarsi al treno del Giubileo per rilanciare un’infrastruttura ferma nei cassetti. E’ questa l’idea che il Campidoglio sta valutando per riprendere in mano la progettazione del nuovo ponte della Scafa.

Un lungo iter amministrativo

L’autorità nazionale anticorruzione ha recentemente ricostruito il tortuoso iter amministrativo avviato per realizzare l’infrastruttura che dovrebbe collega Ostia con Fiumicino. La progettazione è stata avviata nel 2004, il progetto definitivo approvato nel 2009, la gara è stata aggiudicata nel 2014 e la stipula del contratto risale al 2018. Ma ad oggi oggi, ha fatto notare Anac“nessuna certezza sui tempi della consegna della progettazione esecutiva non ancora avviata”. Le tempistiche annunciate nel 2018 durante una commissione mobilità, quindi, non sono state rispettate.

La tirata d'orecchie dell'Anac

Tempi troppo dilatati che hanno portato l’Anac, alla fine del 2021, a tirare le orecchie alla stazione appaltante, ovvero al Comune di Roma, per “una gestione ben lontana dai principi di efficienza e di efficacia, tempestività, trasparenza e correttezza”. Tempi lunghi che l’autorità nazionale valuta “ancora più gravi se si considera che l’opera era stata ritenuta necessaria ed urgente per risolvere una situazione di pesante congestionamento del traffico locale”. Rilievi sui quali, l'Anac, ha chiesto all'amministrazione comunale di esprimersi.

Costi progettuali lievitati

I tempi lunghi hanno poi avuto anche ricadute sulla normativa. E così, a seguito di indagini sismiche, è stato necessario prendere provvedimenti contro la presenza di “sacche di gas in pressione sul lato di Fiumicino” e sulla presenza di “materiali sabbiosi a rischio di liquefazione sul lato di Ostia”. Nell’insieme la variante, che contempla anche la richiesta di una pista ciclabile voluta dall’amministrazione Raggi, ha fatto schizzare i costi. Il nuovo ponte andrebbe cos’ a costare, dagli originari 27.658,.511 mila eruro, 10 milioni e 715mila euro in più. Un aumento del 38%.

I fondi del Giubileo

“Le modifiche al progetto, l’introduzione della ciclabile, le prescrizioni del CBTAR sulle vasche di laminazione, hanno allungato i tempi di realizzazione dell’opera ed hanno fatto lievitare i costi necessari alla sua realizzazione – ha sottolineato Antonio Stampete che, sull’argomento, a febbraio ha convocato una seduta di commissione Lavori pubblici congnuta con la commissione Mobilità – a fronte di questa condizione, ho proposto di inserire il nuovo ponte tra le opere straordinarie previste per il Giubileo. Dopotutto un intervento fondamentale che unisce Ostia con Fiumicino e, legandola all’evento giubilare, potremo avere più fondi a disposizione, andando a coprire l’aumento dei costi inizialmente stimati”.