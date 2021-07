Tartarughe marine ad Ostia, cosa fare se ci si imbatte in un nido: le linee guida

Per ben due volte nelle ultime settimane, prima il 23 giugno e poi il 6 luglio, le spiagge di Ostia Ponente sono state "scelte" dalle tartarughe marine di specie Caretta Caretta per ospitare le loro uova, complessivamente 207.

È per questo che l'Amministrazione del X Municipio ha deciso di redigere una piccola e semplice guida con tutto ciò che bisogna fare se, in spiaggia, ci si imbatte in un nido di tartaruga: "Ci siamo subito attivati – spiegano Alessandro Ieva, vicepresidente del Municipio X, e Andrea Gasparini, assessore municipale alla Transizione Ecologica -, con il prezioso contributo dell'Osservatorio Ambientale, delle associazioni ed esperti del settore, per redigere un prontuario semplice ed intuitivo ad uso dei fruitori delle spiagge".

"Per il riconoscimento dei nidi e per la loro segnalazione è stata quindi elaborata questa locandina digitale

che spiega come procedere nell'eventualità di tale ritrovamento" aggiunge Federica Segalini, presidente

Osservatorio Ambientale che aggiunge come "sarà quindi determinante il coinvolgimento di cittadini ed

associazioni per tutelare e difendere questa sorprendente specie protetta".

"È fondamentale interferire il meno possibile quando siamo in presenza di questi animali (come del resto

di tutti gli animali selvatici), sia se ci capita di incontrarli in mare che sulla battigia", ammonisce Lisa

Stanzani APS 'Sotto al mare'.

Secondo Filippo Fratini, biologo marino, "è probabile una terza deposizione nei prossimi giorni da parte

della stessa tartaruga, tuttavia questi eventi potrebbero essere un ulteriore segnale del riscaldamento del

Mediterraneo".

"Al fine di tutelare e favorire questa preziosa presenza sul nostro Litorale è fondamentale saper riconoscere

i nidi e segnalarli immediatamente agli organi di competenza per la loro protezione", ricorda Alessandro

Polinori vice Presidente LIPU BirdLife Italia.