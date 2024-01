Un maxi murale sui palazzi Ater di Ostia: l’idea del municipio per accogliere il World Skate Tour

Un maxi murale da realizzare nella zona di Ostia Nuova, a poca distanza da “The Spot”, lo skate park. È questa la richiesta che ha messo d’accordo maggioranza ed opposizione nel municipio X.

La proposta è stata portata in aula dal gruppo pentastellato del municipio e da tre esponenti del partito democratico, ma ha poi trovato la più ampia convergenza perché, la valorizzazione dello skate park, sembra rappresentare un obiettivo comune nel territorio. Già lo scorso 30 novembre, infatti, maggioranza ed opposizione si erano compattate per chiedere di portare sul litorale per la prossima stagione degli World Skate Games.

The Spot il vanto di Ostia

“The Spot”, come ha già avuto modo di spiegare a Romatoday William Zanchelli, punto di riferimento del mondo rotellistico romano e dello skate park di Ostia, a differenza dell’impianto di Colle Oppio è un bowl, cioè una sorta di grande piscina. Potrebbe però essere ulteriormente potenziato nella sua parte “street”, con gradini e rampe tali da renderlo appetibile anche per gli skater che si cimentano in questa disciplina. È comunque importante mantenere i riflettori accesi su questa struttura e, il possibile approdo degli World Skate Games 2024, potrebbe rappresenta l’occasione giusta.

Un investimento con ricadute economiche e sociali

“Insieme alla presidente della commissione sport Valentina Scarfagna ci stiamo preparando al meglio per accogliere i World Skate Games che il nostro territorio ospiterà” hanno commentato Margherita Welyam e Raffaele Russo, i consiglieri democratici che hanno portato in aula la richiesta del murale. Quello, ha spiegato la capogruppo democratica Welyam “rappresenta un primo passo verso questo obiettivo che vogliamo raggiungere: valorizzare l'aspetto sociale e culturale dello sport. L' intento è quello di rendere questo territorio attrattivo turisticamente per tutti quegli atleti e quelle famiglie che si recheranno ad Ostia”. Atleti e famiglie che possono trasformarsi in turisti che decidono di rimanere qualche giorno sul litorale romano, con intuibili ricadute positive anche sull’indotto economico.

Il murale sui palazzi dell' Ater

Il murale, come ha chiarito il consiglieri pentastellato Alessandro Ieva, in una nota firmata con le colleghe Giuliana Di Pillo e Daniela Paoletti “sarà sarà ubicato in via del Sommergibile, tra via Baffico e via dell'Idroscalo, utilizzando una parete delle case Ater”. Si tratta di un’iniziativa che, come quella votata lo scorso 30 novembre, ha un obiettivo dichiarato: “rendere Ostia capitale mondiale dello skate”. Ed in tal senso l’opera di street art, da dedicare agli urban sport, renderebbe ancor più evidente il connubio tra il quartiere e discipline come lo skateboard.

“Adesso, per la sua realizzazione, è necessario procedere con speditezza, ottenendo le autorizzazioni della regione Lazio e dell’Ater. L’opera – hanno ricordato i pentastellati – dovrà comunque essere ultimata prima delle manifestazioni sportive legate ai Giochi mondiali di skate 2024 di Roma Capitale”. Considerando che l’appuntamento è per l’estate, le autorizzazioni vanno rilasciate a stretto giro, sicuramente non oltre la primavera.