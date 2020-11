Ostia, il nuovo murale a Lido Nord per rendere omaggio alla bonifica delle paludi lidensi

Ostia avrà un nuovo murale e sarà sulla faccia di Lido Nord, quella prospicente la via Ostiense. A curarlo saranno il Gruppo Subword e l'Amministrazione del Municipio Roma X che venerdì 13 novembre inaugureranno l'opera street art 'NE-OS - Storia di un Futuro' venerdì 13 novembre alle ore.

"Il progetto, fortemente voluto e sostenuto dal X Municipio, con la collaborazione del X Gruppo Mare della Polizia Locale e della Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione Lazio, parte dalla storia del territorio e della comunità del Municipio X e dalla necessità di trovare nuove modalità per la sua divulgazione. Opera di partenza, un ampio murale (lavoro di street art) lungo la via Ostiense, sulla facciata della stazione Lido Nord della Ferrovia Roma-Lido, ad Ostia", si legge in una nota del parlametino lidense.

Gli artisti del Collettivo Subword hanno spiegato che "il tema raffigurato nel murale si incentra sulla storia del territorio e rielabora, in chiave fantascientifica, l'impresa di bonifica delle paludi ostiensi operata dalla cooperativa di braccianti ravennati sul finire del 19° secolo. Il progetto unisce l'arte visiva alla letteratura in modo inedito e originale tramite un connubio multimediale di poesia e pittura".

Il progetto sarà a titolo gratuito e donativo. Ci saranno solo i costi dei materiali e del braccio mobile. Il gruppo Subword è formato dagli artisti: Musat Bogdan Alexandru (decoratore, muralista, street artist, produttore di musica elettronica) Aurora Pilati (pittrice, illustratrice, muralista) Marco Conchione (visual artist, illustratore, produttore di musica elettronica) Silvia Conchione (pittrice, dott.ssa in architettura, light designer) Giuseppe D’Aniello (poeta, rapper, terapista della riabilitazione) Laila Scorcelletti (scrittrice, artista, regista teatrale, insegnante elementare) Riccardo di Gioia (pittore, maestro d’arte, operatore educativo).