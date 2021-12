Municipio X, approvato il Bilancio: “Più fondi per verde e cultura”

Il Municipio X ha approvato il Bilancio 2022-2024 dopo ampio e lungo dibattito. “Pur trattandosi di un bilancio necessariamente 'transitorio', a causa dell’insediamento della nuova maggioranza a ridosso delle scadenze procedurali per la formazione degli strumenti di programmazione del Comune, va sottolineato l’importante aumento (circa 3,6 milioni di euro) per la parte spesa corrente assegnata al nostro Municipio” - ha sottolineato il gruppo Pd del Decimo.

I maggiori fondi rispetto al precedente esercizio saranno destinati per circa 1,6 milioni alla manutenzione degli edifici scolastici, per circa 1 milione al verde pubblico e per un altro milione circa al sostegno dei servizi sociali.

"Più fondi per verde e cultura"

“Va anche ricordato che nel corso della discussione sono stati anche approvati, con la condivisione delle forze di opposizione maggiormente collaborative, taluni importanti ordini del giorno, con i quali il Consiglio ha richiamato l’attenzione e sollecitato l’impegno programmatico della Giunta e del Presidente Falconi sulle criticità di maggior rilievo per il nostro territorio”. Il documento è stato approvato con 16 voti a favore arrivati da tutte le forze della coalizione di maggioranza di centrosinistra, astenuti i 9 consiglieri di opposizione.