Il municipio X introduce l'accordo quadro per la manutenzione stradale: ecco cosa cambia

Cambiamento epocale per il municipio X sul tema della manutenzione stradale ordinaria. Infatti l’amministrazione locale ha introdotto l’Accordo Quadro che porterà a snellire la burocrazia relativa alla cura delle strade del territorio e a un maggior numero di fondi.

Cos’è l’Accordo Quadro

L’Accordo Quadro è una modalità di assegnazione dei lavori pubblici che si basa su un affidamento di 30 mesi alla spesa di tutti i fondi disponibili di volta in volta. Rispetto al passato con A.Q. la gara per l’affidamento non sarà rinnovata annualmente e non si perderanno i fondi relativi a ribassi d’asta. Il municipio X doveva infatti attendere lo stanziamento dei correlativi fondi da Roma Capitale e poi fare partire le tre gare per i tre lotti (A, B e C) stradali di manutenzione ordinaria facendo partire la manutenzione a marzo. In dettaglio con A.Q. entro il limite di 2.650.000 Euro lordi a lotto (totali 5.300.000 lordi per due lotti) per i prossimi due anni e mezzo i lavori saranno avviati sul 100% dei fondi a disposizione, mediante varie 'tranche' corrispondenti ad altrettanti contratti applicativi (o “ticket”).

I commenti e i lotti

“L’Accordo Quadro ci consentirà di semplificare il lavoro degli Uffici, liberando maggiori risorse umane ed economiche da dedicare alla realizzazione e alla vigilanza sulle altre opere pubbliche, ossia ai lavori di manutenzione straordinaria presenti nel Piano Investimenti – dichiara Guglielmo Calcerano assessore ai Lavori pubblici del municipio X – “Oggi non inauguriamo una nuova strada, ma un nuovo modo di lavorare, i cui risultati duraturi potranno essere apprezzati nel medio periodo".

Il Presidente della terza Commissione Lavori pubblici e Mobilità Leonardo Di Matteo spiega i prossimi interventi: “Questo dà il via ad una vera e propria trasformazione nel settore della manutenzione delle strade nel senso dell'efficienza e della rapidità. In questi giorni partiamo subito con 1,4 + 1,4 milioni lordi a lotto (lotti A e B). Inoltre nei due accordi quadro avremo anche la sorveglianza da parte dell'operatore aggiudicatario, che assume la manleva del Comune per i sinistri. Questa è una garanzia in più per la sicurezza dei cittadini. Partiremo con il lotto B - Via Casini/Monvalle (Dragona), Via Saponara tratti (Acilia) Via Albizzati tratti (Bagnoletto) per poi proseguire con il lotto A, via Antille chiusa, Via Lido di Castelporziano (incidentata), Via Carlo del Greco”.