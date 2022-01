Ostia, è morto Giacomo Vizzani: addio all'ex presidente del municipio

È morto Giacomo Vizzani, ex presidente del Municipio di Ostia dal 2008 al 2013., durante la giunta di Gianni Alemanno. Era malato da tempo. È proprio l'ex sindaco di Roma a darne notizia sui suoi profili social, ricordando la figura di Vizzani e il suo impegno politico.

"Se n'è andato Giacomo Vizzani, un amministratore serio, un ottimo professionista, ma soprattutto una grande persona e un vero militante politico. È sempre stato un punto di riferimento per tutto il Municipio di Ostia, a cui, lui da Presidente di Municipio e io da Sindaco, abbiamo provato a dare una vera autonomia. Superiore a qualsiasi interesse personale e di parte, radicato nei valori della nostra area politica di cui ha fatto parte fin dai tempi del Msi, ha continuato sempre a servire il suo territorio, fino all'ultimo come coordinatore municipale di Fratelli d'Italia. Non dimenticheremo mai la sua signorilità, la sua onestà e il suo coraggio", ha scritto Alemanno su facebook.

Vizzani avrebbe compiuto 75 anni il prossimo marzo. Era un commercialista, consulente del lavoro. Lascia la moglie e due figli, stroncato da un male incurabile.

Tanti i commenti di cordoglio degli esponenti della politica locale. "Pensi di averci lasciato ma per me sei e rimarrai il nostro presidente galalantuomo", il post di Piefrancesco Marchesi, che nelle giunta Vizzani fu con consigliere di spicco. "Caro Giacomo sei stato una bella persona. Siamo stati in consiglio comunale insieme e ho apprezzato le tue qualità", il commento di Luciano Ciocchetti. "Mi dispiace tantissimo, ho ricordi bellissimi della consigliatura passata insieme. Davvero un galantuomo", il pensiero di Marco Belmonte, consigliere quota Pd nel X Municipio.