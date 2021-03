Ostia, il mercato dell'Appagliatore si rifà il look: il X Municipio presenta nuovo progetto

Il Mercato Appagliatore, ad Ostia, ha bisogno di una nuova copertura perché quella esistente, "non essendo stata oggetto di alcuna manutenzione da chi ci ha preceduto, è diventata fatiscente ed inadeguata". A dirlo è la minisidaca del X Municipio Giuliana Di Pillo che sottolinea come "questa Amministrazione ha deciso di riprogettare la nuova copertura".

Ecco perché la giunta a 5 Stelle ha deciso si presentare il nuovo progetto per l'Appagliatore. La copertura nuova del mercato sarà in ferro zincato, resistente alla salsedine, e di dimensioni tali da ricoprire l'intera area del mercato che diventerà, quindi, pienamente fruibile tutto l'anno. Inoltre, sono previste delle lastre trasparenti per far penetrare la luce solare.

"La struttura sarà con travi a sbalzo e questo ci permetterà di effettuare i lavori a sezioni e quindi di chiudere solo alcune parti del Mercato e per brevi periodi", spiega Di Pillo che parla anche di cifre: "Nelle prossime settimane uscirà il bando per la progettazione definitiva e per i sondaggi geologici, per un totale di 450.000 euro. Una volta consegnato il progetto definitivo partirà la gara per appaltare i lavori che ammontano a 4 milioni di euro".

"Questa Amministrazione ha investito molto per i mercati fissi per rilanciare il commercio al dettaglio ed aiutare gli operatori economici che qui esercitano la loro attività. In soli tre anni abbiamo impiegato quasi 7 milioni di euro", ha concluso la presidente del X Municipio.