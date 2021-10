Mario Falconi è il nuovo presidente del X Municipio, il centrosinistra si riprende il mare di Roma

Mario Falconi è il nuovo presidente del X Municipio. L'espressione del Partito Democratito (non iscritto al partito) e rappresentante del centrosinistra, nel primo turno aveva ottenuto 21.190 voti mentre al ballottaggio ben 36.429, contro i 31.944 di Monica Picca. Circa cinquemila voti di scarto arrivati, forse, da chi della lista Calenda o del Movimento 5 Stelle ha scelto il candidato del centrosinistra.

Fatto sta che Picca, per la seconda tornata consecutiva, perde al ballottaggio. Mario Falconi, 76 anni cardiologo, porta così la bandiera del Pd e del centrosinistra di nuovo in cima al palazzo di via della Stazione Vecchia, dopo l'amministrazione a 5 Stelle di Giualiana Di Pillo. Prima ancora, ad Ostia, c'era stato il commissariamento ed il fallimentare governo di Andrea Tassone, con il municipio poi sciolto.

"Ringrazio tutti di vero cuore. - ha commentato Mario Falconi - So che ci aspetta un compito durissimo ma con amore, orgoglio e l'affetto di tutti voi ridaremo la dignità che merita al nostro territorio. Troppe sono le realtà in cui il degrado la fa da padrone e troppi sono gli uomini e le donne che sono costretti a vivere condizioni di profondo disagio. L'amore per il X Municipio ci ha sostenuti nelle fatiche del lungo percorso elettorale. Con passione e con lo stesso amore saremo sempre al servizio di tutta la comunità del nostro Municipio e soprattutto delle persone più fragili e sole".

"Grazie a tutti i cittadini del X Municipio per la fiducia riposta in me e nella nostra squadra. È un onore poter servire, da uomo libero, i miei concittadini. Farò del mio meglio per restituire a questo territorio quanto mi è stato dato in tanti anni. Un caloroso in bocca al lupo a Roberto Gualtieri con cui governeremo in unione d’intenti per far rinascere Roma ed il nostro territorio. È il nostro momento. Ringrazio Monica Picca per avermi chiamato e fatto gli auguri di un buon lavoro, sono certo che visto l’amore che ci lega al Municipio X sapremo trovare una fattiva collaborazione. Grazie a tutti coloro che si sono impegnati candidandosi prima alle primarie e successivamente alle elezioni amministrative, che tale impegno sia una strada per le prossime generazioni".

Si apre ora la delicata fase di costituzione della Giunta che, inevitabilmente, dovrà risentire anche delle influenze provenienti dai partiti che compongono la coalizione vincente riusciti a portare propri rappresentanti in Consiglio ovvero la Civica per Gualtieri e Demos, ma anche dalle correnti del Partito Democratico che, per scegliere Falconi, aveva usato lo strumento delle primarie.

"Faccio i complimenti al candidato del centrosinistra, Mario Falconi, per la vittoria. Il centrodestra conosce questo territorio e pertanto daremo battaglia, vigileremo sulle promesse fatte ai cittadini e faremo un'opposizione di merito, costruttiva, ma senza sconti. Com'è nel nostro stile, per il bene di Ostia e dell'entroterra", ha commentato Monica Picca consigliere della Lega in Municipio X.