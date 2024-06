La carcassa della tartaruga marina più grande del mondo finisce nel mare di Ostia

Non ci sono soltanto le tartarughe caretta nelle acque che bagnano la costa romana. A largo, oltre ai delfini che ormai con una certa frequenza vengono avvistati, è possibile imbattersi anche in altri animali. È quello che è successo il 18 giugno agli attivisti dell’associazione di promozione sociale Sotto al mare.

La testimonianza degli attivisti

“Grazie alla segnalazione del nostro amico Fabrizio, sapevamo che c’era in marea una rossa carcassa di tartaruga liuto (Dermochelyscoriacea)” ha fatto sapere l’associazione attraverso i propri canali social. “Una volta avvistata – ha spiegato a Romatoday Lisa Stanzani, la presidente dell’Aps Sotto al mare – abbiamo contatto la Capitaneria di Porto di Fiumicino e poi TartaLazio. Da questi ultimi abbiamo ricevuto la richiesta di misurare il carapace dell’animale”.

Una corda tra il collo e la pinna

Restando a bordo della propria imbarcazione, le attiviste dell’associazione si sono avvicinate alla tartaruga. "Era davvero grande e non sappiamo quali fosse il sesso. Abbiamo notato però che aveva una cima tra la testa e la pinna sinistra, ma ovviamente non sappiamo se sia stata quella la causa della morte”. Per quanto riguarda le dimensioni, solo il carapace misurava un metro e sessantacinque. È la tartaruga marina più grande ma non nidifica, a differenza della Caretta, nel mare Mediterraneo”.

La tartaruga liuto non si è spiaggiata

La notizia della tartaruga ha fatto il giro della rete, ma nessuno l’ha vista spiaggiarsi “immaginiamo sia stata trasportata dalla corrente più a nord” ha ipotizzato Stanzani. Suggestione che è stata confermata dal biologo Luca Marini, responsabile del progetto TartaLazio. “Ad oggi quella tartaruga non è stata trovata da nessuno, non si è spiaggiata sull'arenile” ha riconosciuto anche Marini che sulla specie ha fornito qualche altra indicazione.

Un avvistamento raro

“In base alle dimensioni che ci sono state comunicate, possiamo dire che era un individuo ancora giovane, anche se comunque sarà pesato oltre 110 chili. Gli adulti, invece, superano i due metri di lunghezza”. Sono tartarughe che è facile avvistare? “In otto anni di esperienza con TartaLazio è capitato soltanto due volte di imbatterci nella tartaruga liuto, in precedenza era successo al Circeo. Confermo che è la specie più grande al mondo”. E per quanto riguarda il rischio d’estinzione, è catalogata come una specie vulnerabile.