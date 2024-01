Mancano i mezzi per pulire il lungomare. Insorge l’opposizione “Trattati da cittadini di serie B”

Mancano i macchinari adeguati per effettuare lo spazzamento della sabbia che, dall’arenile, finisce sulla strada e sul marciapiede. Un problema che si verifica soprattutto in inverno e che rende insidioso il manto stradale per i mezzi a due ruote. Ne pagano le conseguenze anche i pedoni che passeggiano sui marciapiedi, com'è già stato documentato in passato.

La sabbia che finisce in strada

“In altri comuni limitrofi il mezzo meccanico che serve a rimuovere la sabbia esiste. Penso ad esempio al limitrofo Fiumicino – ha fatto notare il capogruppo di Azione Andrea Bozzi – Ama non ce l’ha né prevede di acquistarlo. È come se Ostia non esistesse e la città non avesse questa necessità. Invece è reale, perché la sabbia quando raggiunge marciapiede e strada, diventa un rifiuto speciale e non può essere rimossa con le normali spazzatrici”.

L'assenza del macchinario aspira sabbia

L’esigenza di dotarsi di questi mezzi, è stata riconosciuta anche da altri gruppi politici nel parlamentino municipale. Ed infatti la maggioranza ed il movimento 5 stelle hanno firmato un provvedimento con cui si chiede all’azienda municipalizzata ai rifiuti di acquistare questo macchinario, con cui rimuovere la sabbia da marciapiede e dalla strada. C’è però un altro problema che è emerso in aula consiliare durante l’approvazione del contratto di servizio di Ama.

Cittadini di serie b

Sul lungomare, ad Ostia, è presente anche una corsia ciclabile e la sabbia, chiaramente, finisce anche lì. Ma se i granelli rappresentano un fattore di rischio per moto e scooter, lo è ancor di più per chi si muove in bicicletta.“Il contratto di servizio di Ama, come detto, non contempla una pulizia specifica della sabbia che finisce in strada. A peggiorare il quadro c’è il fatto che, nel nostro territorio, non è prevista neppure la pulizia delle piste ciclabili che, diversamente, nel centro cittadino godono di ben altra attenzione. Noi, invece, continuiamo ad essere umiliati e trattati da cittadini di serie b”.

Un problema sentito anche dalla maggioranza

La delibera sul contratto di servizio di Ama è comunque passata in municipio, con delle richieste che testimoniano quanto, le criticità appena elencate, siano avvertite. Tra le richieste, ha ricordato la presidente della commissione ambiente Valentina Scarfagna, figura proprio “lo spazzamento della sabbia sui marciapiedi e di quello della sede stradale del lungomare”. Con l’approvazione dello stesso documento è stata inoltre chiesto di approntare “un elenco puntuale delle piste ciclabili da mantenere”. “Sono osservazioni – ha spiegato Scarfagna – che ci auguriamo vengano prese in considerazione dall' amministrazione centrale” Non farlo, contribuirebbe ad acuire il sentimento di scarsa considerazione spesso lamentato da chi abita nel territorio municipale.