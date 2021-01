Ostia, spettacolo di luci al Pontile. Il X Municipio: "È augurio e buon auspicio per l'anno nuovo"

Il Pontile di piazza dei Ravennati ad Ostia si accende di giochi di luce, grazie alla collaborazione con Acea, che ha voluto sostenere una speciale illuminazione di fine anno in uno dei 'Luoghi del Cuore' del Municipio X.

"La mancanza di eventi culturali, determinata dalle dovute restrizioni anti-Covid, si fa sentire anche nella nostra collettività, soprattutto durante queste Feste di fine 2020", dichiara la presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo, "ma Acea, come in occasione dell'illuminazione monumentale del Borgo di Ostia Antica e del Castello di Giulio II la scorsa primavera, non smentisce la sua sensibilità verso il nostro territorio".

Il progetto Acea per il Pontile, prosegue l'Assessore Ambiente, Territorio e Sicurezza, vicepresidente del Municipio X, Alessandro Ieva "assieme alle luminarie di Ostia-piazza della Posta e di Acilia, volute dalla nostra Amministrazione, e ad alberi e presepi donati alla cittadinanza, offre suggestioni ed emozioni tipiche del periodo festivo di fine dicembre, fungendo da augurio e buon auspicio per l'anno nuovo".