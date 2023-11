Il circolo Arci chiede aiuto: nei locali allagati danni per migliaia di euro

Non ci sono soltanto gli stabilimenti balneari a soffrire di problemi causati dal maltempo. Anche altre realtà, ad Ostia, faticano a riprendersi per le perdite subite a causa del maltempo. E’ il caso dell’associazione di promozione sociale “The Act Studio” che, da quasi tre anni, opera nel territorio del X municipio.

Il temporale che ha allagato Ostia

Il forte temporale che si è abbattuto sul litorale lo scorso 16 ottobre, ha finito con l’allagare gli spazi dove, l’Aps, svolge la propria attività. “All’interno della sede, il livello dell’acqua ha raggiunto i 60 centimetri, rendendo impossibile la messa in sicurezza” raccontano i ragazzi del “The Act”. Inevitabile è stata anche la rovina di molto del materiale presente. Si tratta delle attrezzature che impiegano per le attività di divulgazione e produzione artistica, perché è questo di cui si occupa l’Aps: formare e creare collaborazioni e sinergie fra i “giovani artisti” e la comunità locale.

I danni subiti dall'associazione

A quanto ammontano i danni? “La stima si aggira intorno ai 5mila euro” ed oltre all’attrezzatura riguarda anche gli oggetti ed il mobilio presente. Invece “i danni alla struttura verranno sistemati con piccoli interventi di manutenzione per ripristinare al meglio i locali” ha fatto sapere Niccolò Belfare, il presidente dell’associazione. La pesante infiltrazione d’acqua, ha finito per rallentare anche l’attività di questa giovane APS, affiliata all’Arci. A distanza di quasi due settimane dal forte temporale “metà dei locali è tornata agibile” ha raccontato Niccolò “il resto delle sede è in fase di ripristino” avvertono. “Ma torneremo, ed è una promessa – ha aggiunto – perché in fondo il sole torna sempre a splendere dopo la tempesta”.

La richiesta d'aiuto

Questa volta però c’è anche bisogno di una spinta in più. Perché se al di là delle pareti scrostate, ci sono da considerare i danneggiamenti subiti dall’attrezzatura audio, fotografica e video. Per questo “The Act” ha pensato di puntare su una raccolta fondi. E’ stata lanciata sulla piattaforma GoFundMe e si può trovare inserendo le parole chiave “The Act Studio emergency”. “Mai prima d’ora ci siamo trovati nella situazione di chiedere supporto in questo modo – si legge sulla piattaforma di crowfunding – ma adesso abbiamo proprio bisogno d’aiuto”.