Ostia, raccolta firme contro la ciclabile. Al via i lavori per la pista definitiva: lungomare cantiere per tutta l'estate

Sulla ciclabile di Ostia, che da provvisoria diventerà presto definitiva, è scontro politico. Dalla prossima settimana inizieranno i lavori che - salvo sorprese - dureranno tre mesi, quindi tutta l'estate. Stando al progetto del Movimento 5 Stelle, i lavori inizieranno la prossima settimana nel tratto dal Curvone alla rotonda della Colombo.

Nel frattempo l'iniziativa pentastellata è stata attaccata dalle Opposizioni e da alcuni cittadini che ieri hanno dato vita ad una raccolta firme proprio per dire "stop" alla bike-lane. A promuovere l'iniziativa Laboratorio Una Donna e CAD Metropolitano di Roma che chiedono una rimozione immediata della pista ciclabile sul Lungomare di Ostia in quanto - secondo le associazioni - "in ordine sociale causa deturpamento ambientale e disagio alla viabilità, rendendo impossibile un celere intervento in caso di bisogno dei mezzi di soccorso, e vivibilità del sito".

Insomma, secondo loro la pista non è sicura. Un banchetto che ad Ostia verrà replicato anche domani. Una iniziativa vista di buon occhio anche dal centrodestra con la Lega che, negli ultimi giorni, non ha lesinato critiche al Movimento 5 Stelle.

"La ciclabile imposta dai 5 stelle congestiona il traffico sul litorale con code all'altezza delle spiagge, motori accesi, inquinamento e caos che ostacola a volte anche i mezzi di soccorso o gli interventi di pubblica sicurezza", sottolinea il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni.

I grillini però non ci stanno e tirano dritto, annunciando l'inizio dei lavori che faranno diventare la pista ciclabile definitiva. Il cantiere durerà almeno tre mesi sui 5 chilometri compresi tra la Rotonda di via Cristoforo Colombo e via Giuliano da Sangallo. "Per rispondere alle tante richieste delle associazioni ambientaliste e dei ciclisti e a supporto della mobilità sostenibile, vogliamo che ci sia un cambio di passo anche negli uffici tecnici affinché nelle progettazioni per le manutenzioni stradali siano comprese piste ciclabili e corsie ciclabili. Sulla ciclabilità di questo territorio negli anni è stato fatto poco o nulla e quello realizzato non era nemmeno a norma", ha detto il vicepresidente del X Municipio Alessandro Ieva che ha anche spiegato come verrà strutturato il cantiere: "Verrà effettuato un intervento di pulizia delle caditoie e a seguire la sistemazione della pista ciclabile definitiva, iniziando dalle piazzole dell'autobus".

Sui tempi Ieva è chiaro: "Per il primo tratto occorrerà circa un mese e mezzo, per il restante un altro mese e mezzo perchè la ditta ha circa 3 mesi di intervento. E' interesse della ditta finire prima. Nei tratti dove gli operai saranno a lavoro, la pista ciclabile verrà interdetta". Tempi però destinati a creare disagi alla viabilità, almeno secondo Monica Picca e Fabrizio Santori, dirigenti romani della Lega: "Aprire in piena stagione balneare un cantiere sul lungomare è una scelta folle che la dice lunga sulla volontà dell’amministrazione grillina di distruggere l’economia del territorio che nei mesi estivi e in piena pandemia sta provando a ripartire sfruttando il mare e il turismo di prossimità".

