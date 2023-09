Al via i lavori di restauro della fontana del palazzo di poste Italiane ad Ostia Lido

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria per il restauro e ripristino della funzionalità della fontana dell'edificio di Poste Italiane di Ostia Lido costruito nel 1934.

Il Palazzo delle Poste e la fontana, disposta al centro di un’ampia vasca impreziosita da mattoni di vetro azzurro di Murano rappresenta due sirene a due code che sorreggono sopra il capo due calici d'acqua, sono sottoposti a Vincolo di Tutela rilasciato dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Per questa ragione i lavori sono stati inquadrati nelle categorie OS2-A ((Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico), OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali), OS3 (Impianto Idrico) e OS30 (Impianto elettrico).

Nello specifico gli interventi sono diventati necessari dopo un monitoraggio di Poste Italiane che ha individuato importanti perdite di acqua nel terreno sottostante, di manutenzione straordinaria degli impianti e il rifacimento del fondo della vasca. La conclusione dei lavori è prevista in circa 160 giorni lavorativi.

Questi lavori sottolineano l'attenzione di Poste Italiane al proprio patrimonio immobiliare artistico e la volontà di restituire ai cittadini di Ostia la fontana in tutto il suo splendore. Nonostante gli interventi, l'ufficio postale continuerà ad essere operativo e aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 19:05 e il sabato fino alle 12:35.