VIDEO | Elezioni municipio X: intervista ad Alessandro Ieva, candidato presidente M5s

Tra i nove candidati che si sfidano per la carica di presidente del Municipio X alle elezioni amministrative del 3-4 ottobre c’è anche Alessandro Ieva, rappresentante del Movimento 5 Stelle sostenuto anche da Partito Gay LGBT, Roma Ecologista, Lista Civica Virginia Raggi.

Nato a Roma nel 1978, Alessandro Ieva dal 2017 è vicepresidente e assessore dell'amministrazione della presidente uscente Giuliana Di Pillo con deleghe all’ambiente, territorio, sicurezza e patrimonio. Alla elezioni del 3-4 ottobre arriva proprio con il supporto di Di Pillo, oltre che del Movimento e delle liste civiche, forte dell’esperienza maturata durante il primo mandato da vicepresidente. In cui non sono però mancate critiche e criticità: con Roma Today ne ha parlato nel corso di un’intervista in cui sono stati toccati diversi temi.

Ormai terminata la stagione balneare si può fare un bilancio sulle spiagge. Diverse le criticità emerse, in primis per quanto riguarda bagnini e sorveglianza, garantita full time solo nei mesi estivi ma anche chioschi e gestione generale dei tratti comunali. Quali iniziative vanno adottate, secondo lei, per gestire e valorizzare i tratti di competenza del Municipio/Comune?

La nostra priorità è stata da subito ripristinare la legalità sull’arenile e sulle spiagge, e abbiamo avuto qualche difficoltà rispetto ai servizi che la gente voleva fossero garantiti. Sulla legalità però non scendiamo a patti con nessuno, e alla fine siamo riusciti a garantire servizi sempre migliori, spiagge inclusive, passerelle, zone d’ombra, da quest’anno anche i defibrillatori in spiaggia. Abbiamo garantito il servizio di salvamento attraverso gare pubbliche, e quest’anno in base a quanto fatto abbiamo ricevuto il bollino Roma Safe Turism che dà ulteriori garanzie. Continueremo a lavorare in questo senso.

Dagli Scavi di Ostia Antica alla riserva di Castel Fusano, Ostia non è solo mare. Quale strategia andrebbe adottata per valorizzare il patrimonio storico e culturale del Decimo, e andare oltre il concetto del “Ostia mare di Roma”?

Va detto che quando siamo entrati in Municipio, guardando i bilanci, sul turismo c’era zero. Senza fondi difficilmente riesci a operare, e in questi tre anni abbiamo investito 300mila euro per il turismo. Addirittura il mare di Roma, Ostia, non era inserita nelle mappe turistiche, questo dà l’idea di quanto poco fosse valorizzato. Stiamo cercando di migliorare con un piano di investimento di 130 milioni in opere pubbliche, ora dobbiamo migliorare i collegamenti, in particolare su Ostia Antica, dove abbiamo già fatto diversi interventi sull’isola ambientale o eventi specifici nel Castello Giulio Secondo. Dobbiamo migliorare i collegamenti anche per il turismo di transito, dall’aeroporto di Roma agli scavi di Ostia Antica.

Turisti e visitatori a Ostia devono arrivare, eppure la situazione trasporti è critica e molto difficile anche per i pendolari. Come inserirsi nell’ambito della questione Roma-Lido, e come sopperire alla scarsità di collegamenti con il centro?

La Roma Lido è una linea ferroviaria vecchia, ed è difficile andare a sposare il turismo con una linea del genere, prettamente di competenza della Regione. Atac deve fare i conti con i treni che ha disposizione, se la Regione non fa le revisioni come previsto dal contratto di servizio Atac difficilmente riuscirà a garantire un certo livello di servizio sui tempi di percorrenza. Abbiamo presentato un progetto con Roma Capitale un progetto legato a fondi europei per far diventare la Roma Lido una metropolitana di superficie con snodo ad Acilia e poi arrivare ad aeroporto di Roma. Le idee sono chiare, il collegamento è fondamentale su Ostia e Roma, ma dalla Regione tutto tace.

Parlando di trasporti, altra criticità di competenza strettamente municipale sono le strade, devastate da buche e radici e anche pericolose, tanto che sono più di 100 quelle che hanno cartellonistica con limiti abbassati. Un tema che si collega anche a quello del decoro e della pulizia. Come si inseriscono nel suo programma?

Siamo riusciti a poter programmare gli interventi e siamo arrivati a 130 milioni di euro di piano investimenti in tre anni e mezzo, sulle strade abbiamo speso 48 milioni di euro. Possiamo sicuramente migliorare avendo la possibilità per i prossimi cinque anni di continuare a lavorare. Abbiamo già pianificato nuove strade, lo continueremo a fare.

Autonomia, città metropolitana o decentramento amministrativo. Qual è la chiave per il rilancio territorio?

Devo premettere che non siamo favorevoli al distaccamento del X Municipio da Roma, né Ostia dall’entroterra. In parte l'autonomia finanziaria in questo territorio è attuata con il regolamento speciale del decentramento amministrativo sul demanio marittimo e sul verde, 230 milioni di euro investiti in soli tre anni e mezzo su opere e servizi sono la dimostrazione. Questo è stato possibile anche grazie a Virginia Raggi che ha rimesso a posto i conti della Capitale. Sosteniamo la posizione della sindaca affinché Roma possa ottenere poteri speciali per l'accesso alle risorse e strumenti di semplificazione al pari delle altre grandi capitali europee e ridurre con queste il gap attuale. Un processo già avviato sul quale mi sembra convergano vari gruppi parlamentari. Vogliamo che lo sport sia il volano dell’economia e del turismo del nostro territorio, insieme alle nostre risorse ambientali e attraverso il partenariato pubblico-privato. Realizzeremo impianti sportivi adeguati ad accogliere competizioni internazionali e attrarre grandi investitori a vantaggio dell’economia locale. Un impianto di arrampicata sportiva di livello mondiale, sul modello skate park, sarà il prossimo impianto che realizzeremo nel X Municipio, uno sport che ha già visto campioni del nostro municipio rappresentarci a Tokyo e Mosca.

(riprese e montaggio di Simone Massaccesi)