Ex Colonia di Ostia, presentata interrogazione parlamentare contro il progetto per l'accoglienza dei senza dimora

Il centrodestra non molla sul destino dell'ex colonia Vittorio Emanuele III di Ostia. Dopo le proteste di FdI, Lega e Forza Italia contro il progetto per housing temporaneo con i fondi Pnrr, il deputato Alessandro Battilocchio di Forza Italia presenta un'interrogazione al governo Meloni.

Secondo i progetti del X municipio, ricordati durante una recente commissione capitolina sul Pnrr presieduta da Giovanni Caudo, l'ex colonia Vittorio Emanuele III sul lungomare di Ostia dovrebbe ospitare un centro d'accoglienza per senza dimora. Un progetto che l'assessorato al sociale del municipio lidense sta spingendo molto . "Come X abbiamo candidato una porzione dell'edificio - le parole dell'assessora Denise Lancia - donato dall'allora Regina Elena. Grandissimo immobile che oggi come oggi ospita la mensa Caritas e a suo tempo ha ospitato già 90 persone senza dimora, ma va ristrutturato perché al momento non può essere utilizzato per gli scopi Pnrr". Non la pensa così l'opposizione locale.

Tanto che Alessandro Battilocchio, eletto nel collegio di Ostia, ha depositato un'interrogazione rivolta ai ministri Carlo Nordio (Giustizia), Matteo Piantedosi (Interno) e Raffaele Fitto (Pnrr) in relazione al progetto di housing temporaneo. "La ex Colonia, nel cuore di Ostia - spiega il deputato azzurro - rappresenta un bene da recuperare e restaurare, una struttura da rendere fiore all'occhiello con progetti che possano associare cultura e sociale. Esprimiamo molti dubbi e perplessità su questa scelta, soprattutto in relazione all'idoneità ed alla ubicazione della struttura e chiediamo di verificare l'impatto e la compatibilità del progetto con il contesto circostante. E' inoltre indispensabile intraprendere azioni per ripristinare le condizioni di decoro, legalità e sicurezza della struttura sul lungomare di Ostia".