Dalla criminalità organizzata ai servizi sociali: la villa confiscata è a disposizione del cohousing

C’è un cartello che è stato esposto su una villetta di via Francesco Balilla Pratella, all’Infernetto. Recita testualmente “Bene confiscato alla criminalità organizzata, Patrimonio di Roma Capitale”. L’immobile, nella mattinata del 7 giugno, è infatti stato definitivamente acquisito dal comune.

La villetta rientra tra gli edifici confiscati su cui l’amministrazione Falconi aveva avanzato delle richieste di utilizzo. Fa parte di un elenco di beni che erano delle disponibilità della Procura e sui quali l’amministrazione locale ha potuto avanzare delle proposte d’impiego. Spazi che, su richiesta dell’amministrazione municipali, verranno destinati ai servizi sociali.

Il progetto di coabitazione

“Nell’immobile di via Francesco Balilla Petrella vogliamo realizzare un progetto di housing first, altrimenti noto come housing sociale destinato alle persone senza fissa dimora – ha spiegato l’assessora municipale Denise Lancia – nel nostro territorio siamo completamente privi di servizi di questo tipo. Parliamo di strutture a disposizione di persone che sono prima passate per i centri di prima accoglienza”. La coabitazione, che viene coordinata da realtà associative del settore, rappresenta il secondo passaggio nel percorso di inclusione dei clochard che vivono nel territorio. In via Francesco Balilla Pratella, fa sapere il municipio X, andranno a vivere 5 o 6 persone.

La soddisfazione del municipio

Nella villa dell’Infernetto, caratterizzata da cinque vani con quattro bagni, andranno a vivere quindi clochard che i servizi sociali puntano a recuperare dopo anni difficili vissuti sulla strada. “Stiamo lavorando anche per aprire un centro di prima accoglienza, a lungomare Toscanelli, utilizzando una porzione della Vittorio Emanuele dove già oggi è presente una mensa della Caritas, operazione che si può realizzare ricorrendo ai fondi del PNRR. IN questo modo il nostro territorio, dove la presenza di persone senza fissa dimora è piuttosto significativa, avremo a disposizione due strutture. Una delle quali, è quella sequestrata alla criminalità organizzata cosa che, chiaramente, aumenta il nostro grado di soddisfazione”.

L'auspicio del municipio

Alla consegna delle chiavi della villetta all’Infernetto, sono intervenuti anche Tobia Zevi, l’assessore capitolino al patrimonio, e Guglielmo Calcerano, assessore municipale al patrimonio. “Oggi cominciamo un percorso di riappropriazione del territorio da parte della cittadinanza, contro ogni forma di mafia – ha commentato Calcerano – Comune e Municipio X sono a fianco di forze dell'ordine, magistratura e agenzia nazionale beni confiscati per contrastare la criminalità organizzata non solo con la repressione ma anche con l'amministrazione attiva. È però importante che a livello nazionale si assumano decisioni per rendere di nuovo i Comuni protagonisti della gestione della cosa pubblica - ha sottolineato l'assessore municipale al patrimonio - soprattutto attraverso le nuove assunzioni di personale, altrimenti il rischio è di testimoniare una idea di società e i valori della legalità, senza però riuscire a realizzarli”.