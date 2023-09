Cucina chiusa e panini da due settimane. All’Infernetto l’inizio scolastico è un labirinto di difficoltà

L’inizio dell’anno scolastico si conferma in salita per gli studenti che frequentano l’istituto comprensivo “Mozart”, nel quartiere dell’Infernetto.

Due settimane senza pasti caldi

“Sono due settimane che la mensa non funziona” ha fatto sapere un genitore “la rottura di un tubo del gas ha fatto chiudere la cucina ed i bambini, di conseguenza, mangiano panini da due settimane, con le famiglie che devono però pagare la mensa regolarmente”. La causa del disservizio è stata confermata anche dal municipio X.

La cucina chiusa per un guasto

All’inizio dell’anno, le famiglie avevano segnalato l’improvvisa fuoriuscita di gas, come conseguenza dei lavori che stavano interessando il plesso scolastico. Per ragioni di sicurezza la fornitura era stata sospesa e, da allora, mai riattivata. “La cucina chiusa è dovuta alla rottura all’impianto che rifornisce l’istituto di gas – ha spiegato l’assessore alla scuola Andrea Morelli – è un problema in via di risoluzione, perché la prossima settimana la ditta incaricata andrà ad effettuare la manutenzione necessaria per ripristinarlo”. Conseguentemente dovrebbe riaprire anche la mensa.

Il ritorno alla normalità

Per ottobre la scuola dovrebbe sperimentare quella condizione di “normalità” di cui, finora, non ha beneficiato. L’anno scolastico, al civico 516 di via Castel Porziano, è partito infatti con un edificio circondato dai ponteggi e con gli operati tuttora al lavoro per interventi di manutenzione straordinaria. Il cantiere in corso, non era stato l'unico problema visto che anche il giardino, rimasto senza cura per dei mesi, si è presentato al primo suono della campanella come una sorta di savana urbana. A peggiorare il quadro, anche i tronchi dei pini tagliati davanti la scuola e lasciati per giorni nel fosso che costeggia via di Castel Porziano. Per il ritorno alla normalità è questione di giorni. Poi il servizio mensa potrà tornare a garantire quei piatti caldi che, finora, non sono ancora stati somministrati.