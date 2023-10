Il lungo rettilineo si trasforma in circuito automobilistico, i residenti lanciano l’allarme

I residenti di via Tommaso Traetta sono preoccupati. La strada, nella periferia sud di Roma, a poca distanza dalla riserva naturale statale di Castel Porziano, è un lungo rettilineo che viene percorso a velocità elevata.

L'allarme dei residenti

Sulla strada, che si trova all’Infernetto, affaccia un centro sportivo molto frequentato, alcune attività commerciali e soprattutto decine di cancelli da cui si accede a villette e condomini. La via, larga circa sei metri, è a doppio senso anche se per molti tratti la segnaletica è assente o appena percettibile. “La via è completamente dritta e vi corrono tutti, ma è pericoloso perché ci sono molti imbocchi di case private, quasi sempre ciechi” avverte Andrea B.un residente che, per mettere in sicurezza la strada, suggerisce l’apposizione di “dossi dissuasori”. La questione, portata all’attenzione del municipio, si è tradotta in un provvedimento firmato dal consigliere Andrea Bozzi.

Una strada trasformata in circuito

“A Roma la sicurezza stradale è ormai un'emergenza e spesso le strade interne dei quartieri da zone residenziali, negli anni, si sono trasformate in circuiti pericolosi, come all'Infernetto dove un circolo sportivo richiama tante auto che sfrecciano davanti alle abitazioni dei privati senza rispettare i limiti di velocità” ha sintetizzato Bozzi che, riprendendo la questione segnalata dai residenti, ha fatto notare che sulla strada “non c’è una segnaletica adeguata” e servirebbero dei dissuasori.

Le opzioni per mettere in sicurezza la strada

Cosa fare per migliorare la sicurezza di quella via che, per la sua conformazione, viene scambiata per “un circuito automobilistico”? Se la domanda che arriva dal territorio è chiara, non lo sono altrettanto le opzioni da mettere in campo. “So bene che per il codice della strada molto spesso è impossibile mettere dei dossi – ha riconosciuto Bozzi – però esistono altri sistemi per limitare la velocità, come segnaletica luminosa o attraversamenti pedonali rialzati. Il nostro compito è anche quello di fornire degli stimoli”. Soprattutto quando arrivano da residenti preoccupati, anche per gli incidenti che si verificano nel territorio. All’ente di prossimità l’onere di mantenere accesa l’attenzione e, anche, di declinare nella maniera più corretta la richiesta dei “dissuasori” che arriva dal quartiere.