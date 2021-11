Lo 070 cambia il percorso, la linea 712 arriva su strada: così cambierà il trasporto tra Ostia e l'Eur

Il Municipio X ha approvato la richiesta di modificare nuovamente il percorso dello 070. La linea, che storicamente collega Ostia con l’Eur, dallo scorso 13 settembre ha modificato il proprio tragitto. Di fatto si è allungato, includendo anche il quartiere Giardino di Roma. E di conseguenza, secondo Atac, il suo tragitto totale (44 fermate) è diventato “approssimativamente percorribile il 51 minuti”.

Un quadro complicato

Le modifiche introdotte sulla linea, che transita nel primo tratto da Ostia sulla via Colombo ed all’altezza di Acilia si sposta sull’Ostiense, hanno però suscitato molte perplessità. Al punto da convincere alcuni esponenti della nuova maggioranza municipale a chiedere urgenti provvedimenti. Anche perché, questi cambiamenti, arrivano in un contesto particolare: quello della chiusura delle stazioni della Roma Lido. Con tutte le conseguenze per l’utenza che fa uso del trasporto pubblico, a partire proprio dallo 070.

I disagi per l'Infernetto

Lo 070 passa infatti per l’Infernetto. E chi, abitando in quel quartiere, deve raggiungere l’Eur, oggi paga un doppio dazio. La Colombo, a causa delle fermate chiuse della Roma Lido, tende infatti ad essere più trafficata. L’alternativa è il ricorso ad un autobus, lo 070, che però ha allungato i tempi di percorrenza del rispetto al suo originario tragitto. Cosa fare?

Il cambiamento contestato

“La linea 070 – ha spiegato il consigliere democratico Leonardo Di Matteo – esiste da anni e collega l'Infernetto con la stazione della metro B ‘Eur Fermi’. Nei mesi scorsi, il ‘Dipartimento Mobilità e Trasporti’ e ‘Roma Servizi per la Mobilità’ avevano modificato l’itinerario, con il parere favorevole della precedente amministrazione, determinando un prolungamento dei tempi di circa mezz’ora. Ciò sta provocando notevoli disagi ai lavoratori e agli studenti dell’Infernetto che ogni giorno usufruiscono del mezzo pubblico". Cosa fare?

Cosa chiede il Municipio X

Per il consigliere municipale Leonardo Zannola bisogna “rimodulare il percorso della linea 070, attualmente prolungato fino al quartiere Giardino di Roma, e attivare contestualmente la nuova linea 712”. Questo è il duplice obiettivo contenuto nella mozione, appena approdata in consiglio municipale. Al fine di soddisfare le esigenze dei residenti di AXA-Malafede e di Giardino di Roma, ‘Roma Servizi per la Mobilità’ aveva precedentemente chiuso l'iter per la messa in servizio della nuova linea 712, richiesta da anni dai cittadini e dai comitati. "Proposta bocciata dalla precedente amministrazione – ricorda Di Matteo – che avrebbe evitato la variazione dello 070. Con questa mozione, riparte la procedura al fine di rimodulare il percorso e, contestualmente, attivare la linea 712. In questo modo, daremo risposte a tutti gli utenti dell’entroterra del X Municipio.

La sponda del Campidoglio

Puntuale arriva anche la sponda dal fronte capitolino. “L'approvazione della mozione da parte del consiglio municipale è molto importante – ha spiegato Giovanni Zannola, il presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale - siamo stati al fianco dei cittadini in questi anni portando avanti le loro richieste. Ora, questo passaggio – ha concluso Zannola - si apre un nuovo capitolo”.