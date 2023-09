La savana in giardino e gli operai sui ponteggi: inizio scolastico da incubo per il plesso dell'Infernetto

C’è un giardino scolastico su viale di Castel Porziano che ricorda la savana. L’erba è cresciuta così tanto da rischiare di nascondere anche gli alunni che, in questi giorni, cominciano a varcare il cancello d’ingresso.

Il degrado segnalato al sindaco

La segnalazione è arrivata anche al gabinetto del sindaco, ad opera della signora Rosalba, una nonna che ha dichiarato, testualmente, “di sentirsi in dovere di segnalare lo stato di degrado della scuola elementare e media Mozart” facendo riferimento, oltre al giardino, anche all’edificio che ospita la scuola media “con i lavori di ristrutturazione che non sono ancora terminati e direi che, nella migliore delle ipotesi, manca almeno un mese alla conclusione”. L’ipotesi è in realtà ottimistica.

Il cantiere in corso

“I lavori in corso si concluderanno entro due mesi – ha spiegato l’assessore municipale alla scuola Andrea Morelli, raggiunto telefonicamente – si tratta di interventi importanti, di impermeabilizzazione dell’edificio e di efficientamento energetico, che non inficiano lo svolgimento delle lezioni”. La signora Rosalba, nella lettera indirizzata al sindaco, aveva anche segnalato l’impossibilità ad aprire le finestre per i cattivi odori che si rischiava di far respirare ai bambini. “I miasmi avvertiti – ha replicato l’assessore – erano dovuti alla rottura di un tubo del gas che ora, per ragioni cautelative, è stato chiuso”.

Il prato come una savana

Nella scuola dell’Infernetto, dedicata al celebre compositore di Salisburgo, l’anno scolastico è quindi cominciato in salita, come ha provato a documentare la signora Rosalba nella lettera inviata al sindaco, in mattinata impegnato ad inaugurare un asilo nido nello stesso municipio. Per quanto riguarda la cura del prato della Mozart, sulle chat e sui gruppi social di quartiere circolando decine di foto. Mostrano le condizioni di un giardino che alterna aree tipiche dell’Africa subsahariana a punti dove la vegetazione è più rigogliosa e, per questo, è stata paragonata dai residenti ad una “giungla”.

“La ditta incaricata di effettuare la manutenzione del verde scolastico – ha però spiegato Morelli – è in ritardo. Ma al più tardi per l’inizio della settimana prossima saranno effettuati gli interventi anche in quella scuola”.