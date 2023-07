Bus deviati all'Infernetto: tutte le informazioni

Cambia la viabilità e la circolazione dei cittadini all'Infernetto con linee bus deviate e fermate sospese in maniera temporanea a causa di alcuni lavori di potatura.

Gli interventi interessano via di Castel Porziano nello specifico il tratto fra via Wolf Ferrari e via Canazei. A causa dei lavori in entrambi i sensi di marcia sono deviate le linee 06, 070 e n070. Questi autobus proseguiranno la loro corsa su via Cilea, via Wolf Ferrari, via Lotti.

Viste le deviazioni obbligatorie degli autobus sono sospese le fermate numero 79650, 79651, 77067, 77065, 77141, 77140 e 77139.