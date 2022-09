Infernetto, va al municipio la villa confiscata alla criminalità: “Sarà destinata a progetti sociali”

Centinaia di metri quadrati, distribuiti su più livelli. Con tanto di piscina in giardino. La villa di via Braies, all’Infernetto, è un immobile prestigioso che, da oggi, viene gestito dal municipio X.

La giustizia riparativa

L’edificio è stato confiscato alla criminalità e, lo scorso inverno, era stato chiesto dall’ente di prossimità per finalità sociali. “Il nostro municipio è il secondo a Roma per giovani che hanno ricevuto delle condanne penali – ha spiegato Denise Lancia, l’assessora alle politiche sociali del territorio governato da Mario Falconi – esistono delle misure in grado di sostituire il carcere che prevedono dei percorsi di giustizia riparativa. Al termine di questi percorsi, i giovani che li intraprendono, possono uscire con la fedina penale pulita. Per questo avevamo pensato di destinare un immobile confiscato proprio a questa finalità”.

L'attenzione ai giovani

Non è il primo, né l’ultimo bene che il municipio X riesce a farsi consegnare. “C’è anche un terzo edificio, sempre all’Infernetto, che è stato richiesto dall’assessorato alle politiche educative” ha spiegato Lancia. In un territorio che offre poche possibilità aggregative, pubbliche, per i giovani, servirà ad attivare un centro finalizzato a ridurre questo gap. Quello, appunto, sarà il terzo richiesto lo scorso inverno dall’ente di prossimità.

Un bene restituito ai cittadini

“Da quando si è insediata la giunta Falconi, con quelli di oggi abbiamo già preso in consegna due beni, che erano in mano alla criminalità – ha ribadito l’assessore ai lavori pubblici ed alla sicurezza Guglielmo Calcerano - si tratta di uno sforzo importante da parte dei nostri uffici tecnici, purtroppo in drammatica carenza di personale, che attesta come la presenza delle istituzioni sul territorio, e in particolare nell'entroterra, sia una delle priorità nostre e dell'assessore Zevi. La criminalità – ha aggiunto l’assessore Calcerano – si combatte non solo con la repressione ma anche con l'amministrazione attiva: restituiamo quindi il 'maltolto' alla cittadinanza e ai residenti dell'Infernetto, destinando questo immobile a progetti sociali”.

La ricorrenza

Alla consegna delle chiavi ed al sopralluogo che si è svolto in via Braies, ha preso parte anche Tobia Zevi, l’assessore capitolino al patrimonio. “Oggi è l’anniversario della legge Rognoni-La Torre del 1982, che contiene misure di contrasto e di prevenzione nei confronti della mafia e che per la prima volta intaccava il patrimonio dei criminali. Quarant’anni dopo Roma Capitale sta facendo un grande lavoro sui beni confiscati, insieme all’ANBSC (agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e alle varie strutture di Roma Capitale, in questo caso il municipio X, che diventano assegnatarie dei beni - ha spiegato Zevi - Qui sorgerà un centro per giovani interessati da iniziative di giustizia riparativa. E il nostro impegno deve proseguire senza sosta tanto nella consegna del bene quanto nel suo riutilizzo finale”.