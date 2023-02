Bastano poche gocce e la strada diventa navigabile

E’ una delle strade principali del quartiere eppure, quando piove, un tratto consistente di via Ermanno Wolf Ferrari, all’Infernetto, diventa impraticabile per i mezzi a due ruote.

La strada che diventa navigabile

Le condizioni in cui versa la strada, sono nuovamente risultate evidenti dopo i rovesci che hanno caratterizzato l’ultimo fine settimana. “E’ un fiume navigabile” ha commentato Monica Bardini residente e attivista di Evoluzione civica nel municipio X. Diventa così, ha testimoniato la cittadina attraverso i propri canali sociali, “dopo una pioggia modesta”. Il punto che finisce per allagarsi è quello compreso tra via Soffredini e via Albinoni. “Eppure in questa via – ha ricordato Bardini – circa un anno fa sono stati effettuati lavori di ‘manutenzione straordinaria’, a tozzi e bocconi e per la modica cifra di circa 430 mila euro”. La viabilità però, resta complicata.

Strade chiuse perché ammalorate

Nel quartiere ci sono strade chiuse al transito per la tardiva immissione in possesso da parte del municipio. E’ il caso di via Ceccarossi e via Castrucci. Come ha già avuto modo di spiegare l’assessore ai lavori pubblici Guglielmo Calcerano, quelle sono strade che l'amministrazione ha tardato a prendere in consegna dal privato che le ha realizzate. Di conseguenza quando, un paio di anni fa, era pronta a farlo, si è trovata davanti ad una condizione inaspettata. Le strade, relativamente nuove, erano troppo ammalorate”.

Limiti a 30 km/h per le buche

Relativamente a via Ceccarossi e via Castrucci, l’attuale amministrazione sta cercando di acquisirle al patrimonio, col fine di aprirle. Sono invece state vietate al transito dei mezzi a due ruote, lo scorso 31 gennaio, una mezza dozzina di strade all’interno del quartiere, per le quali è stato anche disposto il limite di 30km/h per i mezzi a 4 ruote.

I rami non rimossi lungo la strada

Tornando alle criticità che riguardano via Wolf Ferrari, l’attivista di Evoluzione Civica ha inoltre fatto notare che lungo la stessa via, proprio a bordo strada, rimangono da giorni i rami dei pini che sono stati oggetto di manutenzioni. Le potature non rimosse, rischiano di ostruire canali e laddove presenti anche le caditoie, comportando poi difficoltà nel deflusso dell’acqua piovana.