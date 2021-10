Incendio ad Ostia, in fiamme un altro cassonetto: sono 14 i contenitori distrutti in un mese

Ancora un cassonetto in fiamme ad Ostia, il tredicesimo in un mese. Questa volte le fiamme sono scoppiate sul lungomare degli Abruzzi. A farne le spese un contitore Ama per la raccolta della carta, bruciato intorno alle 3 del mattino. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e i carabinieri di Ostia che indagano, senza escludere nessuna ipotesi.

Non è la prima volta che nel mare di Roma i cassonetti vengono distrutti da incendi. L'ultimo, in ordine di tempo, in via delle Sirene, lo scorso 9 ottobre. A bruciare sono stati i raccoglitori in prossimità del numero civico 56. Quattro i contenitori distrutti. Altrettanti quelli distrutti il giorno prima, l'8 ottobre.

Chi indaga anche in quell'occasione non ha trovato inneschi, ma che la serie di incendi possa avere una matrice dolosa è più di un sospetto. Quella notte, in 200 metri, ci furono tre incendi con quattro contenitori bruciati. Un mese fa, il 20 settembre, erano invece andati distrutti cinque cassonetti Ama.