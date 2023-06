Gran Galà della Moda: premi e strade chiude ad Ostia

Sabato 17 giugno alle ore 21:00 presso la scalinata della Chiesa di Santa Maria Regina Pacis ad Ostia si terrà la ventunesima edizione del Gran Galà della Moda.

L’evento vedrà la presentazione delle migliori collezioni (Guglielmo Mariotto 2023, Armani Kids e la linea di costumi da bagno della Triumph) e la consegna di tanti importanti riconoscimento. Parteciperanno all’evento la show girl Guenda Goria, la cantante Viola Valentino, l’attrice Barbara Bouchet, la Contessa Patrizia De Blank, l’attrice Jessica Rizzo e molti altri personaggi. La manifestazione è patrocinata da Roma Capitale Assessorato Grandi Eventi e dal municipio Roma X.

Il Gran Galà della Moda avrà ripercussioni pure sul traffico. Infatti sarà vietata la circolazione dei veicoli in corso Regina Maria Pia, nel tratto compreso tra via Vincenzo Vannutelli e via Angelo Celli e tra piazza Regina Pacis e via dei Navicellari.

Queste chiusure comporteranno le deviazioni delle linee Atac 06 e 062. Dai rispettivi capolinea di Stazione Lido Centro e via Baffigo, dal piazzale della Stazione del Lido transiteranno per viale Paolo Orlando, via Pietro Rosa e via della Pineta di Ostia da dove riprenderanno il normale itinerario. In senso opposto, le vetture della linea 06, giunte in via della Pineta di Ostia altezza di via Pietro Rosa, percorreranno via Pietro Rosa, viale Paolo Orlando e piazzale della Stazione del Lido riprendendo il normale itinerario. Nessuna deviazione invece al ritorno per i bus della 062. Disattivate le fermate delle due linee in via Celli, piazza Giuliano della Rovere, via della Pineta di Ostia e piazza Regina Pacis.