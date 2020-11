Ostia, la casa della cultura del X Municipio sarà intitolata a Gigi Proietti

La nuova casa della cultura di Ostia sarà intitolata a Gigi Proietti, lo storico artista di Roma morto lunedì 2 novembre. Ad annunciarlo è la presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo: "Con la scomparsa del grande maestro Gigi Proietti, se ne va un gigante della cultura, un uomo di grande talento, un’icona del mondo dello spettacolo. La sua arte e al suo impegno civico saranno ricordati dalla nostra comunità per sempre. Per questo come amministrazione, abbiamo deciso proporre l'intitolazione della nuova Casa della Cultura a Gigi Proietti".

"Lasceremo all'aula e a tutti i consiglieri, attraverso un documento, il compito di votare una decisione che non può che vederci tutti uniti. - spiega la mini sindaca - Sarà un momento istituzionale importante ma soprattutto un riconoscimento dovuto nei confronti di un grande uomo di cultura e soprattutto, simbolo di Roma". La casa della cultura di Ostia sarà nell'ex Punto Verde Qualità in via Calenzana.