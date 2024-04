Ex Gil Ostia, i lavori di riqualificazione non termineranno nel 2024: “Ennesimo slittamento”

I lavori per trasformare l’ex Gil di Corso duca di Genova nella nuova caserma della polizia locale sono in corso da anni. Ma quanto fatto fino ad ora non è bastato per completare l’intervento. Serviranno, infatti almeno altri due anni rispetto ai tempi stabiliti da cronoprogramma.

L'interrogazione sui lavori fermi

“Per quanto riguarda il traguardo prefissato per terminare i lavori entro il 31 dicembre 2024 purtroppo non potrà essere rispettato” ha fatto sapere l’ingegnere responsabile del procedimento nel municipio X. La risposta è arrivata in seguito ad un’interrogazione presentata dalla consigliera capitolina Mariacristina Masi, di Fratelli d’Italia. Un’iniziativa assunta per capire quali siano le tempistiche per riconsegnare l’edificio, inagibile dal 2009, ad una funzione pubblica.

“Sono passati circa 5 anni da quando, in sede di consiglio municipale, chiedevamo che la Polizia locale di Ostai fosse spostata alla Vittorio Emanuele III – ha ricordato Masi – all’epoca ci veniva risposto che la Gil entro un anno sarebbe stata pronta”. Previsione evidentemente disattesa. “Oggi alla nostra ennesima interrogazione rispondono che i lavori slitteranno di altri 24 mesi e che quindi non potrà essere rispettata la precedente scadenza.

Perché l'ennesimo slittamento

Il motivo del ritardo è stato associato all’esigenza di realizzare “una variante”. Infatti “sopraggiunte criticità strutturali” hanno comportato un “fermo lavori” e la necessità di approntare una modifica al progetto originario. Nel frattempo, e più precisamente a fine luglio del 2023, sono ripresi gli interventi per la quota parte non interessata dalla variante, ma si è trattato di sole “opere accessorie”. La buona notizia è che “l’iter approvativo della variante ha praticamente completato il suo percorso” e, ha fatto sapere sempre la direzione tecnica del municipio X, la presidenza del consiglio dei ministri ha confermato il finanziamento. Ma servono, come accennava la consigliera capitolina “altri 24 mesi” per chiudere dei lavori che sono cominciati nel 2021.

Cosa prevede il progetto di riqualificazione

“Noi avevamo posto la questione dei tempi in consiglio municipale, ricevendo risposte che si sono mostrate lontane dalla realtà – ha sottolineato la consigliera Masi – nel frattempo continuiamo a pagare un esoso affitto per ospitare la polizia locale. Scelte approssimative, quindi,hanno prodotte un danno economico ed anche la disillusione dei cittadini a cui era stato assicurato tutt’altro”. Per il rilancio dell’ex Gil, durante il Ventennio la casa dei Balilla del litorale, si erano impegnati sia il governo che l’amministrazione cittadina. Il progetto di riqualificazione era stato presentato nel 2017 dall’allora sindaca Raggi e dall’ex governatore Zingaretti, come un “progetto importante” che avrebbe restituito al territorio uno spazio adeguato per la Polizia locale ma anche per il Giudice di Pace . Il complesso doveva accogliere anche uno smart city lab. A distanza di 7 anni l’edificio resta un cantiere fermo. Ripartirà, ma per completare l’intervento ci vorranno almeno altri 2 anni.