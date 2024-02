Nove ore senz'acqua a Dragona

Nella giornata di oggi giovedì 29 febbraio 2024, per ben nove ore, sarà interrotto il flusso dell’acqua in alcune zone del decimo municipio per lavori di manutenzione sulla rete idrica.

La sospensione,dalle 09:00 alle 18:00 interesserà via Via Bedizzole. Per venire incontro ai cittadini, Acea Ato 2 mette a disposizione il rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente chiamando il numero verdo 800.130.335.

Salvo imprevisti il flusso dell'acqua tornerà in maniera regolare a partire da questa sera.