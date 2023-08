Tor San Michele, c'era una volta una fortezza cinquecentesca: ora il monumento è assediato dal degrado

Materassi, carcasse di vecchi elettrodomestici, una quantità industriale di bottiglie di vetro e di plastica. C’è una fortezza, nel quadrante sud della Capitale, che è stata presa d’assedio. A circondare il monumento sono distese di rifiuti che, in più punti, sono stati accatastati.

Bonifica e rilancio

“E’ una zona di alto prestigio culturale che non può essere lasciata nelle condizioni in cui si trova” ha commentato Monica Picca, capogruppo della Lega in municipio X. Con altri rappresentanti del consiglio municipale e con alcuni cittadini ha recentemente preso parte ad un sopralluogo organizzato proprio a ridosso della fortezza. “Quell’area andrebbe innanzitutto bonificata e messa in sicurezza e poi - ha aggiunto Picca - andrebbe anche approntato un piano che ne consenta il rilancio”.

Una fortezza rinascimentale

Inaugurata da papa Pio V nel 1568, Tor San Michele era stata progettata da Michelangelo Buonarroti. Il monumento, di pianta ottagonale, serviva a svolgere una duplice funzione. Con i suoi 18 metri di altezza doveva assolvere al compito di monitorare ciò che avveniva sulla costa e, al tempo stesso, aveva l’onere di essere una struttura militare a servizio della Rocca di Ostia. Il sito, di cui è responsabile la Soprintendenza di Stato, è assegnato in affidamento ad un’associazione e, a differenza della zona circostante, non versa in condizioni di degrado.

I rifiuti e gli insediamenti abusivi

“In quella zona entrano in azione degli scaricatori seriali che vi abbandonano grandi quantità di rifiuti” ha spiegato Marco Possanzini, capogruppo municipale di Sinistra Italiana. A peggiorare le condizioni del sito, concorrono i vari micro-insediamenti abusivi che puntellano la vegetazione circostante. Vegetazione che è anche cresciuta senza alcuna forma di controllo. “E’ in più punti impenetrabile, probabilmente anche pieno di serpenti” ha osservato Possanzini “evidentemente dopo l’incendio che qui è divampato non è stata svolta la necessaria manutenzione del verde”.

All’indomani del sopralluogo, cui hanno preso parte rappresentanti del comitato di quartiere dell’Idroscalo ed altri residenti, è stata inoltrata una richiesta formale d’intervento. La nota, protocollata da Possanzini, è stata inoltrata all’agenzia del demanio, alla soprintendenza speciale di Stato ed alla riserva naturale del Litorale romano con la richiesta di bonificare l’area. La motivazione è duplice: c’è un monumento rinascimentale, vanto del territorio, che va preservato. E lo stesso va fatto per le persone che abitano nel vicino Idroscalo.

L'oasi naturalistica a due passi

Non ultimo, a poca distanza dall’area che nell’agosto del 2022 è stata colpita dall’incendio, si trova anche una delle oasi Lipu più apprezzate: quella del “Centro habitat Mediterraneo” di Ostia, tappa migratoria di molte specie di volatili. Sono tanti, in definitiva, i motivi per rompere definitivamente l’assedio di Tor San Michele. Lo chiedono i cittadini ed anche, in maniera sorprendentemente trasversale, i rappresentanti istituzionali del territorio.