Paura ad Ostia, crolla un cornicione delle case comunali

Paura ad Ostia dove, nella notte tra il 27 e il 28 ottobre, un grosso frammento di cornicione si è staccato dal quarto piano delle case del Comune di Roma in via Vasco de Gama 142, precipitando al suolo.

Lo spavento dei cosiddetti palazzi di Pesce, dal nome del costruttore che li realizzò negli anni Settanta, è stato grande. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito.

Il cornicione staccato è precipitato sulle impalcature di protezione fatte apporre proprio per scongiurare il rischio di caduta. Lo scorso novembre il leader della Lega Matteo Salvini aveva incontrato i residenti delle palazzina portando anche un frammento di un calcinaccio in tv.

A pubblicare le immagini del crollo è stato Dario Cologgi, delegato alla sicurezza nel X Municipio per Fratelli d'Italia: "Qui bisogna intervenire seriamente, il Patrimonio di Roma Capitale non può fare più finta di nulla e vale anche per via Antonio Forni, stessa situazione se non più grave". Proprio a settembre scorso, infatti, a Ostia Nuova si verificò un altro crollo nelle case comunali di via Forni.