Elezioni Municipio X: tutti i consiglieri eletti

Il nuovo parlamento del X Municipio prende forma. Mario Falconi è il nuovo presidente del X Municipio. Il medico 76enne (non iscritto al Partito Democratico) è rappresentante del centrosinistra. Nel primo turno aveva ottenuto 21.190 voti mentre al ballottaggio ben 36.429, contro i 31.944 di Monica Picca. Circa cinquemila voti di scarto arrivati, forse, da chi della lista Calenda o del Movimento 5 Stelle ha scelto il candidato del centrosinistra.

Mario Falconi, porta così la bandiera del Pd e del centrosinistra di nuovo in cima al palazzo di via della Stazione Vecchia, dopo l'amministrazione a 5 Stelle di Giualiana Di Pillo. Prima ancora, ad Ostia, c'era stato il commissariamento ed il fallimentare governo di Andrea Tassone, con il municipio poi sciolto.

Negli enti di prossimità che si andrà a formare i consiglieri che siedono nei banchi dell’aula, sono in tutto venticinque. Un posto spetta però al Minisindaco. Alla maggioranza invece vanno 15 seggi e 9 all’opposizione, numero che include anche i candidati alla presidenza del centrodestra, del M5s e della Lista Calenda.

La Maggioranza nel X Municipio

Il gruppo più numero sarà quello del Partito Democratico che avrà, oltre al presidente Mario Falconi, altri 10 consiglieri. In aula siederanno Margherita Welyam e Raffaele Biondo (i più giovani), Marco Belmonte (già assessore all'Ambiente e alla Sicurezza nell'epoca del mandato di Andrea Tassone), Valentina Scarfagna, Leonardo Di Matteo, Silvia Fiorucci, Gianpaola Pau, Maurizio Zeppilli, Valentina Proietti, Federica Fallacara.

In Maggioranza ci saranno anche Marco Possanzini di Sinistra Civica, Luigi Saito e Remo De Bartolomeo della lista Civa Gualtieri, Mirella Arcamone per Demos e Valerio Facchinelli per Europa Verde.

I consiglieri dell'opposizione

Tra le fila dell'opposizione, sono stati eletti Pietro Malara (il consigliere più votato in assoluto), Giuseppe Conforzi, Sara Adriani per Fratelli d'Italia, la candidata presidente sconfitta al ballottaggio Monica Picca e Luca Mantuano per la Lega. Alessandro Ieva (candidato presidente sconfitto al primo turno), Giuliana Di Pillo (mini sindaca uscente) e Silvia Paoletti per il Movimento 5 Stelle. Mentre la Lista Calenda piazza un consigliere, Andrea Bozzi, già candidato presidente in questa tornata e in quella precedente.