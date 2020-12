Ostia, la pista ciclabile sarà definitiva: ecco il programma dei lavori

La pista ciclabile di Ostia sarà definitiva. La bike lane, ora provvisoria, presto diventerà ancora più sicura e fissa. La corsia per le bici, che è stata definita una "rivoluzione" per il mare di Roma dal Movimento 5 Stelle, ha suscitato più di una polemica in questi mesi.

Dal costo - la tratta provvisoria è costata 116mila euro - passando per gli allagamenti dopo le prime piogge, senza dimenticare le deviazioni dei bus e i problemi per il passaggio dell'ambulanza. Questioni che non hanno mai fatto indietreggiate l'Amministrazione pentastellata tanto da aver messo sul piatto 1,8 milioni di euro.

Adesso il progetto sarà definitivo come spiega il consigliere comunale Paolo Ferrara: "Il lungomare di Roma ha la sua pista ciclabile definitiva. La pista transitoria, già molto apprezzata, viene sostituita da un progetto esecutivo che va a gara in questi giorni. La conferenza dei servizi – istituita per renderla definitiva – ha rilasciato tutti i pareri positivi e il 'validatore' ha approvato la conformità degli interventi. Sono interventi per dare al lungomare di Roma il percorso ciclabile che merita".

Partiranno così i lavori su 4,7 chilometri del lungomare, dalla Ex Colonia Vittorio Emanuele a Piazzale Cristoforo Colombo. "Interveniamo realizzando i pozzetti drenanti per risolvere gli allagamenti, spostiamo i parcheggi e disegniamo le zone di carico e scarico, realizziamo le isole per le fermate degli autobus, stendiamo un nuovo tappetino colorato, verniciamo la segnaletica orizzontale e posizioniamo quella verticale, e posizioniamo i para pedonali per la sicurezza dei ciclisti", elenca Ferrara.

Ma i lavori non si fermeranno qui: "Spostiamo anche le zone per la ricarica elettrica delle auto e poi adeguiamo i semafori del lungomare", lavori in corso anche per i vecchi 2 chilometri della pista dalla Ex Colonia Vittorio Emanuele fino al Porto turistico.

Nel 2021 abbiamo già finanziato lavori per allargare "il marciapiede per un chilometro nel tratto più stretto riportando la parte ciclabile a norma".