Elezioni Municipio X: chi è Nicolas Gabrielli, il 18enne candidato presidente per il Partito Comunista

Nicolas Gabrielli è nato a Roma nel 2003, ed è di fatto il più giovane candidato presidente di Municipio, per il X Municipio , delle elezioni amministrative del 3-4 ottobre.

Gabrielli studia ancora, e frequenta l’ultimo anno al liceo classico Anco Marzio di Ostia. Appassionato di politica studentesca, ha fondato il collettivo studentesco “Studenti in lotta”, attivo nel territorio del X municipio. Si avvicina al comunismo nel 2019, ed è attualmente un militante del Partito Comunista.

"Il presidente socialista Allende diceva 'essere giovani e non essere rivoluzionari è una contraddizione persino biologica' ed è proprio questa voglia di cambiare le cose che mi ha portato a candidarmi a 18 anni con il partito comunista di Marco Rizzo per la presidenza del X municipio - spiega a Roma Today Gabrielli - Una sfida certamente non facile da vincere, soprattutto per un semplice studente di periferia, figlio di operai, come me. Ma sono, appunto, le contraddizioni che tutti gli studenti della periferia romana vivono sulla propria pelle, dai trasporti al lavoro, che mi hanno spinto a mettermi in gioco con il partito comunista, del quale sono un militante da diverso tempo".