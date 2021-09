Elezioni Municipio X: chi è Monica Picca, candidata presidente per la coalizione di centrodestra

Monica Picca si presenta alle elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021 come candidata presidente del X Municipio sostenuta da Lega Salvini Premier, Lista Civica Michetti Sindaco, Giorgia Meloni Fratelli d’Italia, Rinascimento Sgarbi, Civica Picca Presidente e Forza Italia.

Classe ’71, è laureata in Lettere con specializzazione storico-artistica all’università di Roma Tre e ha firmato diverse monografie di arte, insegnando per 24 anni nel territorio. La politica, racconta, è entrata nella sua vita per la passione tramandata dalla famiglia “e per esercitare una mia rivincita personale. Ho trascorso 13 anni in un partito che ho abbandonato per motivi ideologici. Sono approdata in Lega Salvini Premier sposandone il grande progetto politico e diventatandone la rappresentante territoriale”.

Picca si era già candidata come presidente del X Municipio alle elezioni del 2017, uscendo sconfitta al ballottaggio da Giuliana Di Pillo del Movimento 5 Stelle, e si ripresenta a queste elezioni ancora una volta come candidata della coalizione di centrodestra sfidando questa volta il successore di Di Pillo, Alessandro Ieva.

“Ho un lavoro che amo e non ho mai guadagnato con la mia attività politica. Sono una donna che viene dal popolo e col popolo vive. La mia professione mi ha portato a confrontarmi con tutte le classi e gli elementi del tessuto sociale, e questa considero la mia più grande forza. Considero i più deboli al primo posto, e per me politica è anche sinonimo di battaglia sociale. La mia educazione non chiude, e non chiuderà mai, le porte alla determinazione e alla caparbietà di cui vado orgogliosa”.