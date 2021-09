Elezioni Municipio X: chi è Mario Falconi, candidato presidente per il centrosinistra

Mario Falconi, medico di famiglia e cardiologo, si presenta alle elezioni amministrative del 3-4 ottobre come candidato presidente per il X Municipio , candidatura sostenuta da Pd, Europa Verde Ecologista, Roma Futura, Sinistra Civica Ecologista, Demos e Civica Gualtieri Sindaco e promossa dopo la vittoria alle primarie del centrosinistra

Falconi è stato presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, segretario nazionale della FIMMG, vice presidente Vicario dell’Enpam ed è attualmente presidente del Tribunale dei Diritti e dei Doveri del Medico. Si candida, spiega, “per l'amore per questo territorio, al quale sono profondamente legato. Qui ho iniziato la mia professione esercitando per decenni l'attività di medico di famiglia e ospedaliero, qui sono nati i miei tre figli e qui è nata la mia storia. Dal X Municipio ho avuto molto e pertanto sento il dovere di restituirgli, con tutto me stesso, quello che mi ha dato”.

“Ho sempre voluto avere uno sguardo attento ai bisogni della cittadinanza a partire dalle persone più fragili e sole, per me quindi è fondamentale affermare il principio di equità servizi efficaci ed efficienti per tutti. Nessuno escluso - spiega ancora Falconi - Mi candido oer fare quello che l’amministrazione precedente non ha fatto. Rimettere al centro dei bisogni ciò che serve alla nostra comunità in un rapporto stretto con l’amministrazione centrale. Cosa farò? Ascoltare le persone, elaborare risposte attuabili con un programma chiaro e realizzabile. utilizzando risorse nuove per urbanistica, trasporti, servizi sociali, scuole, cultura e sport”.