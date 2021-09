Elezioni Municipio X: chi è Bruno Leonarduzzi Duranti, candidato presidente per Potere al Popolo

Bruno Leonarduzzi Duranti è il candidato presidente nel X Municipio per Potere al Popolo. Nato a Monterotondo, ha 80 anni ed è tra i candidati presidenti alle elezioni amministrative del 3-4 ottobre.

Leonarduzzi Duranti si è iscritto ed è diventato militante PCI nel 1964, e lo è rimasto sino alla fine. Si è poi iscritto a Rifondazione Comunista, e nel 2017 ha aderito a Potere al Popolo. Leonarduzzi sostiene la candidatura a sindaca di Elisabetta Canitano. Tra i temi del suo programma, periferie e precariato, con le richieste di assunzioni stabili e salario minimo dignitoso, internalizzazione dei servizi e del personale negli enti pubblici e un piano straordinario di edilizia pubblica popolare accessibile e inclusivo.

“Nel lontano 1964 ho iniziato un percorso di impegno personale sociale con una militanza nel PCI protrattasi sino agli inizi degli anni ’90 - racconta Leonarduzzi - All’inizio degli anni ’70 mi sono trasferito a Ostia dove ho ripreso l’impegno sul territorio “lavorando” fianco a fianco con tante persone. Ho avuto occasione di conoscere comitati, associazioni, associazionismo e volontariato vario con magnifiche e magnifici cittadine/i che volevano rendere questa porzione di territorio più vivibile, più a misura d’uomo. Donne e uomini con capacità competenze e spirito di iniziativa fuori dal comune, che hanno dedicato gran parte del loro tempo libero a cercare di trasformare l’esistente. Nel 2017 ho cominciato a frequentare un gruppo di giovani che prospettava un modo diverso di fare “politica”: “tutto al contrario”. Era nato Potere al Popolo.”

“Voglio continuare a lavorare fianco a fianco per rilanciare il bene comune insieme, come per il passato, ma con una certezza in più - conclude - che il momento è adesso. Potere al Popolo e Roma Città Pubblica non sono semplici slogan ma modi di intendere una vita ‘nuova’ rispetto a quanto proposto da questo sistema”.