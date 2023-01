Nelle case del comune di Ostia si lavora per liberare i garage dai liquami

Partiti i lavori attesi da oltre dieci anni nelle case comunali situate al civico 316 di via delle Azzorre, ad Ostia. Chi abita in quegli immobili, gestiti dal comune come alloggi di edilizia residenziale pubblica, deve fare i conti con un sistema fognario che ha creato sempre problemi nei garage.

Un disagio vissuto da oltre cento famiglie

?Al civico 316 ci sono 5 scale, ciascuna delle quali con 23 appartamenti? ha spiegato Leonardo Di Matteo, il presidente della commissione lavori pubblici ?ed il problema, che si stava trascinando da troppo tempo, creare un rischio per la salute pubblica a causa delle tubature rotte che comportavano la fuoriuscita di liquami?. La situazione, nel tempo, era stata ripetutamente segnalata dagli abitanti senza che, con il passare delle consiliature, la criticità venisse risolta.

Un problema annoso

Il problema di Via delle Azzorre, come evidenziato in passato, era legato al frazionamento di 76 appartamenti, trasformati in 110 alloggi, senza che però venisse aumentata la sezione delle tubature delle fogne, in modo da adeguarle al maggiore scarico dei residenti aggiunti. In tal modo i garage venivano invasi di liquami maleodoranti. Cosa fare per risolvere il problema?

L'intervento previsto

I lavori, partiti intanto con la bonifica dei garage, prevedono ?una riqualificazione e una riprogettazione degli impianti di sollevamento esistenti ? hanno spiegato in una nota gli assessori municipali Guglielmo Calcerano e Giuseppe Sesa, in una nota firmata insieme a Leonardo Di Matteo ed a Mirella Arcamone, la presidente della commissione politiche sociali ? dopo la pulizia verranno installate tre vasche: una di circa 400 litri dotata di una griglia d?acciaio per evitare che corpi solidi possano arrivare alle pompe e rovinarle?. Poi sono previste altre due vasche di stoccaggio da 800 litri ciascuna, ?ciascuna rinforzata con piastre in acciaio in modo da resistere alle vibrazioni delle pompe?.

Fine lavori per metà febbraio

Un lavoro complesso, dunque, che prevede anche la sostituzione delle tubazioni e l?installazione di nuovi quadrai elettrici in grado di segnalare eventuali avarie. E? previsto anche un programma di derattizzazione. Nel complesso, i lavori che serviranno a riqualificare e risolvere i problemi nelle cantine di oltre 100 famiglie, dureranno alcune settimane. ?E? prevista l?ultimazione ? fanno sapere dal municipio ? per la metà di febbraio?.