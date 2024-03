Viale Alessandro Magno, con o senza radici dei pini resta una strada pericolosa

L’automobilista che con la propria vettura si è ribaltata, nella serata del 28 febbraio, in viale Alessandro Magno non ha subito serie conseguenze. L’episodio si è risolto con il danneggiamento di alcune auto, senza comportare il ferimento di persone. “Poteva andare peggio” stanno commentando i residenti che, da tempo, attendono la messa in sicurezza della strada.

Le radici dei pini e la manutenzione stradale

I lavori per il rifacimento del manto stradale, in viale Alessandro Magno come in via dei Leoncini pesantemente ammalorato, sono fermi per la necessità di salvaguardare i 60 pini che, precauzionalmente, avrebbero dovuto essere abbattuti. L’altolà della soprintendenza capitolina, preoccupata per le conseguenze paesaggistiche del loro taglio e le critiche degli ambientalisti, hanno spinto l’amministrazione a rivedere i propri piani. Nel frattempo però quelle strade necessitano di interventi come, del resto, aveva ricordato anche Italia Nostra sollecitando la ripresa di un confronto tra gli attori istituzionali interessati.

L'alta velocità e l'assenza di dissuasori

Al di là dei pini e delle loro radici, quelle strade restano pericolose. “I residenti della zona da tempo hanno segnalato al X Municipio l’eccessiva velocità” ha ricordato l’attivista della sicurezza stradale Martina Battistich. Inoltre in alcuni tratti della strada, ha sottolineato la stessa Battistich, “le radici sono presenti solo ai lati della carreggiata, lasciando la possibilità, a chi guida, di correre, semplicemente stando al centro della carreggiata”.

Non è detto che sia stato questo il caso dell’automobilista che si è ribaltata con il proprio mezzo a Casal Palocco. Però, indubbiamente, il problema dell’alta velocità in quella strada va presa in considerazione perché “è abbastanza larga, ha curve dolci e nessuno strumento di moderazione del traffico” ha ricordato l’attivista per la sicurezza stradale.

La proposta dello speed table

Cosa fare? “I residenti hanno chiesto da tempo il posizionamento di attraversamenti pedonali rialzati, o speed tables e sperano che, in occasione dei prossimi lavori di riasfaltatura, il Municipio acconsenta a realizzarli” ha spiegato Battistich. Sono dei dossi di plastica, non particolarmente rialzati, simili ai cosiddetti "cuscini berlinesi" ma più grandi, perché di solito occupano tutta la carreggiata. Secondo l’attivista andrebbero posizionati nelle stradine che affacciano sul viale. Parliamo di “un rialzo stradale utile a rallentare la velocità veicolare, senza arrecare pericolo per chi guida, che è già previsto dalla vigente normativa”.