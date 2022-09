Via dei Pescatori partita la riqualificazione della strada: lavori fino a dicembre

Sono partiti i cantieri per il rifacimento di via dei Pescatori, una delle arterie più lunghe del municipio X. La strada, che collega Acilia con Ostia e nel suo percorso attraversa anche Casal Palocco, è da anni ammalorata.

Da quattro anni a 30km/h

Le condizioni del manto stradale sono tali da rendere complicata la percorrenza. Ed infatti, in molti tratti di via dei Pescatori rimangono i limiti di percorrenza a 30 km/h. Limiti che erano stati abbassati dalla polizia locale nel 2018 per l’impossibilità riscontrata, da parte della direzione tecnica municipale, di “provvedere alla rapida messa in sicurezza di tutte le strade in manutenzione”. Messa in sicurezza che è partita il 5 settembre.

Le precarie condizioni del manto stradale sono in buona parte causate dalle radici dei pini che fiancheggiano la strada. “Il progetto esecutivo della sistemazione di via dei Pescatori – hanno spiegato Guglielmo Calcerano e Leonardo Di Matteo, rispettivamente assessore e presidente della commissione lavori pubblici in municipio X – è stato approvato dalla direzione tecnica nel corso di questa estate. Prevede il rifacimento del binder e della pavimentazione, con apposizione di segnaletica orizzontale e verticale” per un importo di circa 280mila euro.

Sei mesi di lavori

L’intervento è partito nel tratto compreso tra via di Acilia e piazza Eschilo, e prevede operazioni (divise in quattro tratte) fino a Castelfusano. I lavori comportano, si legge nella determina dirigenziale, un’istituzione provvisoria della disciplina di traffico per divieto di sosta e di fermata, con tanto di rimozione forzata. La carreggiata, nei tratti in cui sono eseguiti i lavori, comunicati con apposita segnaletica sempre 48 prima dell’avvio, sarà soggetta anche a restringimenti.

La sistemazione della strada prevede, hanno dichiarato Calcerano e Di Matteo che, in relazione al cronoprogramma, hanno fatto sapere che “prevede 6 mesi di interventi tenendo conto della necessità di salvaguardare gli apparati radicali delle alberate, ma non si scarta l'ipotesi di terminarli prima, qualora le problematiche di natura agronomica saranno facilmente superate. Si opererà con materiale specifico quale il conglomerato bituminoso costituito da una miscela di aggregati, materiale idoneo alle superfici carrabili”.