Dopo la strage dei pini, via libera al tavolo tecnico: riporterà gli alberi in strada

Da settimane in via dei Pescatori non si avverte più il rumore delle motoseghe. I 104 pini che avevano alimentato le proteste dei residenti e degli ambientalisti sono stati definitivamente abbattuti.

Pini uccisi dalla cocciniglia

Gli alberi simbolo della capitale, tra via di Macchia Saponara e via Castelfusano, aveva spiegato l’assessora all’ambiente Valentina Prodon, erano risultati “quasi tutti già uccisi dalla cocciniglia tartaruga”. Il parassita alieno, che nel quadrante sud della Capitale è arrivato nel 2018, ha lasciato il segno del proprio passaggio. In via dei Pescatori come in altre zone del municipio X, ad esempio in via di Castelfusano, dove ci sono molte decine di pini nelle stesse condizioni.

Il taglio degli alberi, stabilito dopo un'apposita perizia agronomica, era stato accompagnato da una promessa. L’assessora Prodon nell’annunciare gli abbattimenti, lo scorso gennaio, aveva anche dichiarato la volontà dell’amministrazione di “curare la sostituzione delle essenze, nel rispetto del Regolamento capitolino sul verde”. E per farlo, aveva annunciato l’intenzione di “convocare un apposito tavolo tecnico con tutte le autorità interessate”, tra cui gli uffici della Riserva statale del Litorale e l’Ordine degli agronomi, cui sottoporre il tema delle nuove piantumazioni.

Una sostituzione complicata

La sostituzione dei 104 pini abbattuti non rappresenta però una questione semplice. Per la quantità di alberi che si andranno a mettere a dimora e per la tipologia. La carenza di alberi di alto fusto, con cui realizzare la forestazione urbana, è d’altra parte un problema con cui sta facendo i conti anche l’amministrazione capitolina. Amministrazione a cui, quella municipale, deve peraltro chiedere i finanziamenti con cui eseguire le attese ripiantumazioni. E poi c’è il tema della tipologia di alberi. Perché via dei Pescatori è stata recentemente rifatta e quasi del tutto riaperta al traffico, con l’eccezione di un tratto all’altezza di Casalpalocco. Nel rifarla sono stati sistemati dei guardrail ai lati della strada che hanno preso una parte dello spazio che era riservata ai pini. Ed è questo, intanto, uno dei grattacapi sui cui deve confrontarsi l’amministrazione.

Via libera al tavolo tecnico

Posto che la sostituzione dei 104 pini tagliati non è un tema di facile soluzione, l’amministrazione municipale ha comunque deciso di andare avanti attivando il promesso “tavolo tecnico”. Per questo il presidente Mario Falconi, insieme agli assessori Valentina Prodon e Guglielmo Calcerano, hanno firmato una direttiva di giunta che impegna gli uffici alla sua istituzione. Nel farlo, si dovrà espressamente tenere conto “della partecipazione e del coinvolgimento” della cittadinanza, delle associazioni e degli esperti, purchè ciò avvenga senza oneri per il municipio. Il tavolo dovrà produrre anche un protocollo interistituzionale che sia “finalizzato a regolare e semplificare l’interazione tra i vari uffici per gli interventi di sostituzione delle alberature a bordo strada”.

La ricerca d'equilibrio tra natura e sicurezza stradale

“Con questa direttiva – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Guglielmo Calcerano –vogliamo affrontare non solo la problematica specifica di via dei Pescatori, ma impostare un protocollo operativo che ci consenta di intervenire sistematicamente in tutti i casi in cui occorra effettuare lavori stradali che interessino pini a bordo strada, trovando il giusto punto di equilibrio tra interesse paesaggistico, naturalistico, climatico e sicurezza stradale”. Un punto d'equilibrio che andrà ricercato in tutta la città, visto i danni prodotti dalla cocciniglia agli alberi simbolo della Capitale.